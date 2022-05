Smoking Paper colabora con Cráneo y la comunidad de beatmakers para crear su propia sesión de LoFi Comunicae

lunes, 30 de mayo de 2022, 17:46 h (CET) Smoking Paper ha colaborado con el artista Cráneo y la comunidad de beatmakers para crear una sesión de LoFi única. 193 personas de todo el mundo han participado enviando sus propios beats, que el artista ha seleccionado personalmente. La acción de Smoking Paper forma parte de la iniciativa Smoking Creators, con la que se ensalza la creatividad de su comunidad La compañía líder española especializada en libritos de papel de liar, Smoking Paper, ha colaborado con el artista Cráneo (Sloth Brite) y con la comunidad de beatmakers en una acción especial para crear su propia sesión de LoFi.

Gracias a la participación de artistas de todo el mundo y la colaboración dedicada de Cráneo, la sesión de LoFi de casi 1 hora de duración, ya está disponible gratuitamente desde el canal de Smoking Paper en YouTube, para ser disfrutada en cualquier momento.

La "Smoking LoFi Beats compilated by Cráneo" puede reproducirse en el siguiente enlace, en el que además los usuarios pueden consultar el tracklist elegido con enlace a las páginas y redes sociales de los artistas elegidos.

Selección del mejor LoFi de Smoking Paper con Cráneo

La acción ha sido fruto de una colaboración entre Smoking Paper y Cráneo. El polifacético artista natural de Madrid es considerado el maestro del rollo LoFi en España, siendo también uno de sus principales impulsores en el país.

Sus creaciones cuentan con millones de reproducciones en plataformas como Spotify o Youtube y, aunque se mueve normalmente como rapero independiente, no faltan sus colaboraciones con artistas de renombre internacional en muchos de sus temas.

En esta ocasión Cráneo aprovecha toda su experiencia y talento, para desarrollar una labor tan importante como la de recibir, analizar, disfrutar y elegir a los mejores beatmakers de entre todos los que han participado en este concurso.

Un total de 193 artistas procedentes de todo el mundo han enviado sus creaciones más destacables y han sido escuchadas por el artista madrileño, quien ha realizado toda una recopilación de los mejores beats y también se ha encargado de mezclarlos en una sesión única.

El resultado de esta acción colaborativa cuenta ya con más de 4.000 reproducciones y una gran acogida de la comunidad de usuarios procedentes de distintos países.

Casi 60 minutos de música LoFi, disponibles de forma gratuita y con la mezcla excelente de Cráneo, para reproducir en cualquier momento, relajarse con ella y disfrutar de lo mejor de este género musical.

La iniciativa Smoking Creators de Smoking Papers

Smoking Paper lanza esta acción colaborativa con Cráneo y la comunidad de beatmakers dentro de su iniciativa Smoking Creators.

Con ella la marca pone en valor el talento emergente, celebrando la creatividad de todos los creadores participantes. Música, ilustración, diseño, skate y cualquier otro elemento artístico es bienvenido en la iniciativa, desde la que además se seleccionan y promocionan algunas de las piezas enviadas por artistas de todo el mundo.

La acción "LoFi Smoking Beats", también vinculada a Smoking Creators, se enmarca de forma específica dentro del ámbito musical, con el género lo-fi como máximo exponente. Por eso está disponible para disfrutar directamente en el canal de YouTube de la marca, con un diseño de fondo en ilustración animada que también destila creatividad y acompaña perfectamente a todos los temas seleccionados por Cráneo.

Sobre Smoking Paper

Smoking Paper es una empresa española especializada en la fabricación de libritos de papel de liar. La compañía, con presencia a través de sus productos en más de 100 países de todo el mundo, tiene su sede central en Barcelona (España).

La marca Smoking cuenta con más de 125 años de experiencia en su sector y en la actualidad es reconocida internacionalmente. Comercializa papeles para tabaco de liar, filtros y tubos en diferentes medidas y características, así como también accesorios para fumadores.

Vídeos

Smoking LoFi Beats compilated by Craneo



