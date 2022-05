AleaSoft: Cuantas más renovables, mejor. Cuanto más diversas, mejor Comunicae

lunes, 30 de mayo de 2022, 17:22 h (CET) De cara a la transición energética y para el reto de una generación de electricidad 100% renovable, no solo es importante la cantidad de energía renovable que se pueda producir, sino también que ésta se genere con la mayor diversidad de tecnologías posibles La transición energética que culminará con una economía completamente descarbonizada, con un balance neto nulo de emisiones de gases de efecto invernadero, es un proceso gigantesco que implica cambios tanto en la producción de energía, como en el consumo, como en los intercambios, como en el almacenamiento. En lo que concierne a la generación de electricidad, el objetivo es que ésta se produzca exclusivamente a partir de energías renovables.

Cantidad y diversidad

Una vez establecido el objetivo de generación 100% renovable, es muy instintivo apostar por la cantidad. Se establecen objetivos para instalar la mayor cantidad de plantas renovables para que sean capaces de generar la mayor cantidad de energía. Pero más allá de la cantidad, es imprescindible la diversidad. La producción con distintas tecnologías renovables permite que se superen las desventajas e inconvenientes que cada tecnología en particular puede tener, ya sea costes, rendimiento, gestionabilidad, intermitencia o estacionalidad.

Un sistema eléctrico 100% renovable permitirá la descarbonización. Un sistema eléctrico diversificado permitirá que éste sea robusto y fiable. El gráfico siguiente muestra el factor de carga mensual de cuatro de las tecnologías renovables más importantes en el territorio peninsular español. Cada una de las tecnologías tiene sus puntos fuertes y sus inconvenientes. La solar termoeléctrica proporciona un muy alto rendimiento durante el verano y permite almacenar parte de la energía, pero su rendimiento baja mucho en invierno y la inversión inicial es alta. Por otro lado, la solar fotovoltaica tiene unos costes mucho menores, pero su rendimiento global es menor. La eólica tiene un rendimiento mayor, pero también un mayor coste. Las centrales de bombeo son gestionables y permiten almacenar energía, pero tienen un menor rendimiento y su coste e impacto ambiental son altos.

Pero todas ellas se complementan y proporcionan una producción más estable y firme. En el gráfico se observa que entre 2015 y 2018, cuando la eólica era la renovable dominante, el rendimiento global de las cuatro tecnologías venía condicionado básicamente por la estacionalidad de la generación eólica. Pero a medida que, en 2019, empieza a crecer la capacidad fotovoltaica, la complementariedad entre ambas tecnologías genera un rendimiento mucho más estable a lo largo del año.

Análisis de AleaSoft Energy Forecasting sobre las perspectivas de los mercados de energía en Europa y la financiación de proyectos renovables

Para seguir la actualidad del sector de la energía en Europa y analizar sus perspectivas a medio y largo plazo AleaSoft Energy Forecasting y AleaGreen organizan una serie de webinars mensuales. La siguiente edición se realizará el 9 de junio y tendrá como invitados a ponentes de Engie. Esta será la quinta ocasión en que Engie participa en los webinars mensuales y siempre ha aportado una visión de primera mano, muy clara e interesante del estado de los PPA y de la financiación de proyectos de energías renovables. También se analizarán los temas regulatorios de actualidad del sector eléctrico español y las perspectivas de los mercados de energía en Europa para la segunda mitad del año.

