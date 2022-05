La delegada técnica de Grupo Index, Inmaculada Palomo, Premio 2022 a la Mejor Trayectoria Empresarial Comunicae

lunes, 30 de mayo de 2022, 17:26 h (CET) La arquitecta jienense lidera el equipo técnico responsable de la Casa Geosolar® de Carbono Positivo. El jurado ha destacado los valores que su labor aporta a la sociedad, como el esfuerzo y trabajo en equipo, la innovación y la sostenibilidad La delegada técnica de Grupo Index, Inmaculada Palomo, ha recibido el Premio a la Mejor Trayectoria Empresarial que ha otorgado la Sociedad Europea de Fomento Social y Cultural, celebrado en el Hotel The Westin Palace de Madrid.

Desde hace años, Palomo ha liderado el equipo técnico de la constructora madrileña especializada en vivienda eficiente y sostenible, y ha participado en el diseño de una vivienda revolucionaria y disruptiva del mercado inmobiliario, la Casa Geosolar® de Carbono Positivo. Una vivienda activa capaz de generar más energía de la que consume gracias a la energía limpia del sol y a una destacada reducción de los consumos energéticos gracias a la geotermia.

Basada en las energías sostenibles y renovables y en un logro de eficiencia energética sin precedentes, la Casa Geosolar® lidera el mercado de vivienda ecológico residencial en la Comunidad de Madrid y suma ya hasta ocho reconocimientos por sus aportes medioambientales y sociales.

Acompañando a Inmaculada Palomo en la recogida de este premio a su trayectoria profesional, han asistido como invitados a la cena de gala; Eva María Cano del Departamento de Compras, Conchi Torres de Calidad, Erick Rodríguez de Informática, Miguel Ángel Pérez de Dirección Facultativa y Teresa Serrano de Comunicación.

“Gracias por que es honor recibir un premio así. Una trayectoria no deja de ser una carrera de fondo. Una trayectoria en la que he estado acompañada por el mejor equipo humano que uno puede desear”, ha destacado Palomo tras recibir el galardón.

Además, en su discurso al recoger el premio, ha reconocido emocionada que“es un honor recibir un premio a la trayectoria profesional. Es un honor que la Sociedad Europea de Fomento Social y Cultural, haya reconocido el esfuerzo, el trabajo y la innovación de mi equipo. Al fin y al cabo somos un equipo que siempre hemos buscado innovar, revolucionar y al final hemos conseguido nuestra Casa Geosolar® de Carbono Positivo. Un proyecto muy innovador, una forma muy revolucionaria de hacer viviendas buscando la sostenibilidad y cuidar nuestro planeta.”

“En Grupo Index nunca hemos parado de innovar y fruto de ese esfuerzo hemos conseguido un proyecto titánico. Construir una vivienda que produzca mucha más energía de la que consume. La Casa Geosolar® es un reto muy importante, pero gracias a premios como éste, no paramos y ahora nos enfrentamos a un nuevo proyecto. Vamos a construir la casa más eficiente del mundo; la casa desenchufada de la red” ha adelantado Inmaculada Palomo a los asistentes a la cena de gala de la entrega de este galardón.

Con el objetivo de poner en valor empresas y organizaciones que impulsen la dinamización empresarial y el emprendimiento, la entidad presidida por el académico y periodista Luis María Ansón, realiza actividades de networking y otorga premios para destacar a profesionales, que como Inmaculada Palomo, aportan con su trabajo importantes valores a la sociedad.

La sostenibilidad es un valor imprescindible para el futuro del planeta y la solidaridad con las próximas generaciones es una obligación ciudadana para todos. La visibilidad de viviendas ecológicas como la Casa Geosolar® de Carbono Positivo es fundamental para que sirva como palanca de cambio y marque un nuevo futuro en la construcción residencial.

Grupo Index es una constructora especializada en vivienda residencial eficiente. Con más de 1.500 viviendas construidas y más de 45 promociones finalizadas en la Comunidad de Madrid, hoy lidera el mercado de vivienda sostenible y accesible al mismo precio que la vivienda convencional pero con todos los ahorros económicos y medioambientales de una Casa Geosolar® de Carbono Positivo. Viviendas inteligentes adelantadas a las normativas legales sobre eficiencia energética y emisiones, pero al precio del presente.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.