Los beneficios generales del coaching, presentados por Add Timme Emprendedores de Hoy

lunes, 30 de mayo de 2022, 13:49 h (CET)

El coachinges una tendencia cada vez más popularizada. En este sentido, cada vez tiene más protagonismo el ámbito del self-care, el cual se centra en el desarrollo vital de una persona.

Pero ¿se sabe realmente en qué consiste y por qué tantas personas deciden sumergirse en esta práctica?

El coaching es un proceso de acompañamiento del coach quien, por medio de la metodología de preguntas, consigue que uno mismo descubra su propio potencial interno, descubriendo nuevas creencias y teniendo como resultado el logro de unos objetivos previamente marcados.

La segunda gran pregunta que se hace la gente es la diferencia entre el coaching y la psicología, ya que estas dos ciencias son bastante distintas. Un coach no es un mentor, ni un psicólogo, ni un consultor, ni un amigo ni un confesor. Un coach es un líder, un catalizador, un acompañante, en resumen, una persona que genera confianza.

Todos los beneficios del coaching Relacionado con lo mencionado anteriormente, se puede decir que los beneficios del coaching son muchos, ya que su propósito principal es ayudar en la consecución de unos objetivos. Para ello, la persona interesada en hacer coaching tiene que mirar internamente para definir ¿qué quiere?, y si tiene varios objetivos, ¿en cuál se quiere centrar?

Como segundo paso, el coach, tras haber ayudado a la persona a verbalizar dichos objetivos, le guía para que él mismo descubra qué tiene que hacer focalizando sus esfuerzos. Con ello, se potencia el autoconocimiento, la creatividad, la intuición, la motivación, la seguridad en uno mismo, la comunicación, la resolución de conflictos y mejora las relaciones personales, entre otras muchas cosas.

Mayor acceso a coaches certificados Ahora, gracias a AddTimme, una novedosa plataforma digital que funciona como un marketplace del coaching, se puede acceder al mayor pull de coaches certificados y debidamente formados de España. Los usuarios solo tendrán que registrarse y suscribirse para poder buscar el coach que mejor se adapte a sus necesidades, pudiendo ver su currículo y la disponibilidad con la que cuentan. Así mismo, la plataforma genera una comunidad de potenciales clientes y promociona los perfiles de los coachesa través de eventos, comunicación en redes sociales y publicaciones.

En el plano empresarial, AddTimme busca que los trabajadores de las empresas puedan contar con un “gimnasio de la mente”, ya que cuidar de uno mismo, no solo supone cuidar del cuerpo. Gracias al coaching estarán más satisfechos con la vida y con lo que hacen en el día a día, dando lo mejor de cada uno.



