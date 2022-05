Threema se expande a la comunidad hispanohablante Comunicae

lunes, 30 de mayo de 2022, 16:58 h (CET) Threema, la empresa de mensajería instantánea segura más vendida del mundo, está reforzando sus ventas en España y en los países hispanohablantes de América Central y del Sur con su producto Threema Work. El equipo de ventas se ha consolidado con la incorporación de hispanohablantes nativos, y además, el sitio web ya está accesible en español: https://threema.ch/es/work. La aplicación también se encuentra disponible desde hace tiempo en castellano, euskera y catalán Threema, la empresa de mensajería instantánea segura más vendida del mundo, está reforzando sus ventas en España y en los países hispanohablantes de América Central y del Sur con su producto Threema Work. El equipo de ventas se ha consolidado con la incorporación de hispanohablantes nativos, y además, el sitio web ya está accesible en español: https://threema.ch/es/work. La aplicación también se encuentra disponible desde hace tiempo en castellano, euskera y catalán.

"Hemos experimentado recientemente un aumento significativo de la demanda de nuestro producto, Threema Work, en el mundo de habla hispana", declara el director comercial de Threema, Miguel Rodríguez. "Cada vez son más las empresas del mundo hispanohablante que necesitan comunicarse de forma segura, respetando las leyes de protección de datos para preservar su información, así como los secretos comerciales".

Hasta ahora, la región de habla alemana es el principal mercado de Threema. Sin embargo, las aplicaciones se utilizan en todo el mundo y ya están disponibles en 16 idiomas. El español, con 463 millones de hablantes nativos en todo el mundo, es el segundo grupo lingüístico más grande después del chino mandarín y por delante del inglés. "Ahora queremos aprovechar este enorme mercado de forma sistemática", señala Rodríguez.

Más de 7 000 organizaciones utilizan Threema Work

Más de diez millones de usuarios confían en Threema, la mensajería instantánea segura, creada en Suiza, y diseñada expresamente para la protección y no divulgación de datos. En la actualidad, hay 2,5 millones de usuarios de la aplicación empresarial Threema Work en más de 7 000 empresas, autoridades, escuelas y asociaciones. Empresas de renombre como Mercedes-Benz, SIX Group y TK Elevator utilizan Threema Work como mensajero interno. Muchas pequeñas y medianas empresas, así como instituciones públicas (por ejemplo, ADAC, el ejército suizo y la ciudad de Fráncfort del Meno) también utilizan ya el servicio.

Foto del icono de Threema Work: https://threema.ch/press-files/threemawork-pressekit.zip

Foto de Miguel Rodríguez, Director Comercial de Threema: https://threema.ch/press-files/miguel_rodriguez_threema.jpg

Más material de prensa: https://threema.ch/press

