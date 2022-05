La temperatura que alcanzan las bebidas en poco tiempo con los equipos de Poowercool Emprendedores de Hoy

Para que un local de restauración se diferencie de su competencia, una de las estrategias posibles es ofrecer productos únicos.

Gracias a la tecnología de una nevera hostelería de la marca Poowercool, hoy en día, esto es posible, ya que estos equipos enfrían bebidas por debajo de su punto de congelamiento sin cristalizarlas ni solidificarlas hasta -8º C.

De esta manera, es posible disponer de refrescos, licores o cervezas con una textura distinta. Una diferencia de este tipo puede provocar que un restaurante o un bar multipliquen sus ventas, porque, a partir de una oferta distinta de bebidas, es posible captar y fidelizar a más clientes. Los locales que disponen de frigoríficos Poowercool cuentan con una distinción que sirve para resaltar que allí se ofrece una de la cerveza más fría del mundo, lo que supone un plus de calidad y una diferencia con respecto a la competencia.

¿Qué ventajas ofrecen las neveras Poowercool? Las neveras Poowercool cuentan con una tecnología única que está patentada en toda Europa y que aún no ha podido ser igualada. Estos equipos consiguen un fenómeno denominado supercooling que provoca que las bebidas puedan estar a -8 °C sin congelarse. De esta manera, algunos líquidos consigue una textura única llamada efecto slush, que se logra con una pequeña agitación y permite la preparación de tragos solo añadiendo licor, sin necesidad de utilizar cubitos de hielo.

Este punto de enfriamiento es único y provee a las bebidas de un sabor inigualable. Además, cada nevera hostelería Poowercool resulta eficiente en distintos sentidos. En primer lugar, están equipadas con una potencia suficiente como para llevar la temperatura de 300 botellas de cerveza a 0° C en tan solo 2 horas. Por otra parte, logran este rendimiento con un consumo de energía mínimo que no supone un impacto en la factura eléctrica de un local de restauración.

Tecnología puntera con mantenimiento garantizado Los frigoríficos Poowercool son dispositivos inteligentes que analizan información provista por sensores ubicados tanto dentro como fuera de la cámara. De esta manera, los equipos logran un control perfecto tanto de la temperatura interior como del tiempo de exposición al frío de las bebidas.

Todas las neveras de esta marca disponen de una garantía de hasta 3 años que cubre tanto la mano de obra de cualquier eventual reparación como el cambio de piezas. No ha sucedido nunca, pero si algún equipo no puede ser reparado con inmediatez, Poowercool pone otro frigorífico a disposición de su cliente. El servicio técnico de la empresa está disponible en todo el territorio español.

Una nevera hostelería Poowercool es un dispositivo de alta tecnología que ofrece a los locales de restauración la posibilidad de diferenciarse ofreciendo productos con una textura y un sabor únicos.



