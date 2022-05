Un libro imprescindible: 'ESPAÑA SIN LUZ ¿un delito de estado?' Comunicae

lunes, 30 de mayo de 2022, 16:50 h (CET) Después de leer 'ESPAÑA SIN LUZ', se comprende porqué se paga tanto dinero en el recibo de la compañía eléctrica. "Durante más de 2 décadas la Sociedad Española está siendo engañada por una de las mayores estafas que ha existido en el país; la electricidad". Un libro inédito, publicado por la editorial Círculo Rojo, deberían de conocerlo todos los Consumidores y Usuarios de electricidad de España ESPAÑA SIN LUZ es el resultado de una profunda investigación del sector eléctrico Español que se publicó en el año 2014. "Se descubrirá que el mal llamado déficit de tarifa es un montaje diseñado en los Pactos de la Moncloa para mantener al sistema y a la Sociedad esclava en una deuda perpetua, que a la fecha se sigue pagando en los recibos de la luz todos los meses". 297 páginas de investigación que sorprende a todo el mundo. Gráficos, imágenes, tablas con datos. Un trabajo impresionante de la Plataforma Ciudadana para la Investigación Judicial del sector eléctrico. Descargar de forma instantánea este libro ebook único e inédito.

"Políticos sin escrúpulos encontraron la forma de mantenerse en el poder para terminar luego en un consejo de administración de alguna eléctrica. La historia está repleta de ejemplos. Ahora, 7 años después, se puede comprobar que la investigación acertó de lleno; la burbuja energética cada vez es más grande, la crisis del gas se veía venir y ahora es una realidad. Un libro con abundante material gráfico y documental, que sorprende desde el primer capítulo de sus 297 páginas".

"¿Qué es eso llamado ‘Déficit de Tarifa‘?, ¿Por qué hay constantes amenazas e insinuaciones de los políticos con sus demagógicas manifestaciones de que España va a tener un gravísimo problema con la electricidad? Todo es falso. Es mentira. Aquí no va a quebrar nada, todo seguirá igual. Todo es un montaje político que en este libro se desgrana con tal minuciosidad, que se dejará de tener la más mínima duda".

Conocer la historia es fundamental sobre todo para no volverla a repetir. ESPAÑA SIN LUZ es un libro único e irrepetible que está a la venta en la tienda virtual. Más información en www.libroplataformaqae.com

