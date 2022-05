El doctor Jan Tesarik presentará en Zúrich los últimos avances para detectar anomalías uterinas responsables de la infertilidad Comunicae

lunes, 30 de mayo de 2022, 16:30 h (CET) Invitado por el Comité Científico del Congreso Gynecology 2022, Jan Tesarik presentará los últimos avances en su técnica de histeroscopia digital, para detectar anomalías de la cavidad uterina que suelen causar la infertilidad. Estas anomalías, no detectables en un examen ginecológico básico, se pueden corregir fácilmente para restaurar la fertilidad de las mujeres afectadas El doctor Jan Tesarik presentará en el Congreso Gynecology 2022, que se celebrará el 13 y 14 de junio en Zúrich, los últimos avances para detectar anomalías uterinas responsables de la infertilidad.

Invitado por el Comité Científico del Congreso, el director de la Clínica MARGen de Granada, presentará la experiencia clínica, con su técnica de histeroscopia digital, en la detección de anomalías de la cavidad uterina que suelen causar la infertilidad. Estas anomalías, no detectables por un examen ginecológico básico, se pueden corregir fácilmente para restaurar la fertilidad de las mujeres afectadas.

A diferencia de la histeroscopia convencional, la histeroscopia digital evita la introducción de cualquier utensilio dentro de la cavidad uterina. Las imágenes digitales en tres dimensiones se obtienen mediante un programa de ordenador a partir de las grabaciones bidimensionales tomadas desde la vagina por una sonda especial. De esta manera, la histeroscopia digital no precisa de anestesia y se percibe por la paciente como una simple ecografía vaginal, sin molestia alguna.

Además, debido a su carácter no invasivo, se puede evitar por completo el riesgo de las cicatrizaciones intrauterinas que a veces puede provocar la histeroscopia convencional. Así, el recurso a la histeroscopia operativa quedará limitado a aquellos casos en los cuales se detecta una anomalía importante. Las anomalías que se pueden detectar por la histeroscopia digital incluyen defectos congénitos, como el útero septo y subsepto, y adquiridos como los pólipos, miomas submucosos y sinequias parciales o totales (síndrome de Asherman).

Tesarik recalcará particularmente el interés en efectuar un examen por histeroscopia digital antes de iniciar el tratamiento por distintas técnicas de reproducción asistida y presentará resultados de un estudio multicéntrico internacional (Italia, Hungría, Brasil, Estados Unidos) realizado bajo su dirección.

Los resultados del estudio demuestran de una manera fehaciente que la histeroscopia virtual, además de las ventajas señaladas, disminuye significativamente el costo total de la reproducción asistida calculado por un bebé nacido, a condición que se realice antes del intento de reproducción asistida. Esta conclusión vale tanto para una fecundación in vitro (FIV), con óvulos propios de la paciente o con óvulos de una donante, como para la transferencia de embriones congelados.

El diagnóstico previo de diferentes anomalías de la cavidad uterina, antes de iniciar tratamientos por reproducción asistida, es un tema frecuentemente infravalorado por las clínicas, sobre todo en casos en los que existe una causa no relacionada con el útero y ya diagnosticada, como por ejemplo una baja calidad de los óvulos en mujeres de edad avanzada. El doctor Tesarik subraya que una causa mayor evidente puede ocultar la coexistencia de otra, menos evidente pero no menos importante.

Si no se evalúan todas las causas posibles y no se tratan de una manera adecuada, el fracaso del intento de la reproducción asistida será más probable. De acuerdo con el estudio multicéntrico el coste de los intentos antes de alcanzar el nacimiento de un niño sano se reduce si se realiza la histeroscopia digital antes de empezar los tratamientos.

Según el doctor Jan Tesarik y la doctora Raquel Mendoza Tesarik de la Clínica MARGen de Granada: “Desde el año 2016, cuando empezamos utilizar en nuestra clínica la técnica de histeroscopia digital, la recomendamos a todas las parejas antes de realizar la FIV o la transferencia de embriones congelados. La mayoría de las parejas aceptan, dada la disminución del costo total del tratamiento y la ausencia de molestias debida al carácter no invasivo del examen”.

