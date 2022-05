TusIdeas: "El algoritmo de Instagram es un desconocido para la mayoría de las empresas" Comunicae

lunes, 30 de mayo de 2022, 15:02 h (CET) Actualmente hay una gran guerra entre las diversas plataformas que los anunciantes pueden utilizar para darle visibilidad a sus negocios. La mayoría de estos aún desconocen de qué manera pueden conseguir la atención y la retención de los usuarios. Una empresa experta en ello explica los secretos de la red social más influyente en la actualidad Los algoritmos de Instagram cambian de forma muy frecuente y es normal que la mayoría de los anunciantes se sientan perdidos o confundidos acerca de cuál es la mejor estrategia para conseguir mayor alcance, seguidores y visibilidad. TusIdeas, una empresa experta en una gran variedad de sectores de la publicidad y más en concreto, en marketing digital, explica algunas de las actualizaciones de los algoritmos que Instagram emplea con la finalidad de alentar a una mayor originalidad a la hora de crear contenidos. El único objetivo que Instagram tiene es que los usuarios pasen cada vez más tiempo en su plataforma (lo cual lo está consiguiendo con creces). Para conseguirlo, Instagram tiene algunos trucos, contenidos especiales que los anunciantes pueden realizar para conseguirlo.

Los videos cortos son la mejor estrategia. Con el tiempo, Instagram ha observado que para conseguir una mayor retención de sus usuarios necesita generar contenidos más entretenidos, que atrape a los usuarios y estos son los videos cortos. “Plataformas como TikTok se han convertido en todo un éxito no solo por el dinamismo de sus contenidos, sino por el formato de video corto. Por este motivo, Instagram ha instaurado la misma medida para conseguir más que los usuarios pasen más tiempo en su plataforma”, explica TusIdeas.

Con el tiempo, Instagram dejó de ser una plataforma de fotos para convertirse en una plataforma de video y pasó de darle importancia al formato IGTV a Instagram Reel. Instagram necesitó casi dos años para darse cuenta de que lo que realmente funciona es el formato de video vertical, que actualmente recibe el nombre de Reel. Cuando se instauraron estos cambios, Instagram no estaba realmente realizando el cambio con la finalidad de que los creadores de contenido consigan ningún beneficio, sino únicamente para que los usuarios disfruten más de la app.

Posteriormente, para que los creadores también se beneficiaran de esta plataforma, Instagram cambió los algoritmos para que estos consiguieran más visibilidad al producir videos. “La originalidad también es fundamental para conseguir más alcance y visibilidad y la plataforma premia mucho esta característica a la hora de crear contenidos. Por ese motivo, premia a los creadores de contenido que crean algo nuevo en vez de compartir un contenido que ya está creado desde fuera, es decir, las publicaciones que se repostean”, explica TusIdeas.

