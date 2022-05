Las cinco mujeres top speakers del momento Emprendedores de Hoy

lunes, 30 de mayo de 2022, 12:27 h (CET)

Después de todos los eventos cancelados por la pandemia o condenados a una retransmisión online, ha llegado el boom de las conferencias y los congresos presenciales. Helpers Speakers, la agencia de referencia en el sector, hace un repaso de las ponentes más demandadas y las tendencias del momento.

Jesús Ripoll, CEO de Helpers Speakers, confirma la tendencia de apostar por eventos 100 % presenciales o híbridos (presencial más retransmisión por streaming), dejando ya atrás los puramente online. “Había ganas de presencialidad, la energía no es la misma y, por supuesto, esa parte de networking tan importante que conlleva este tipo de eventos se estaba resintiendo”.

Respecto a los perfiles más demandados, la respuesta ha sido categórica: mujeres y temas que sumen, que el evento no se reduzca a contratar un ponente reclamo para hacerse la foto. Raquel S. Armán, cofundadora de Helpers Speakers, explica lo siguiente: “Los momentos vividos han marcado profundamente nuestra manera de enfocar la vida, tanto laboral como personal. Las empresas han sido conscientes de la importancia de cuidar a sus empleados y de aportar valor, ya no solo se trata de llevar a un personaje mediático y televiso, ahora se busca ofrecer herramientas útiles y temas que realmente aporten valor. Sin duda, una de las conferenciantes más demandadas es la psicóloga y escritora Alejandra Vallejo Nágera, con sus conferencias y talleres sobre bienestar organizacional, gestión del estrés y felicidad”.

Otro tema candente es la diversidad e inclusión. Aquí, Helpers Speakers cuenta con la ponente internacional de referencia Bisila Bokoko, una de las mujeres españolas más influyentes en EE.UU. Además del tema de la diversidad (mujer, negra y hoja de emigrantes), es todo un referente en las temáticas de motivación, autoliderazgo, internacionalización de empresas y emprendimiento. Bisila ha sido presidenta de la Cámara de Comercio de España en EEUU y Citizen of the World por Naciones Unidas.

Por supuesto, no podía faltar el tema de la sostenibilidad, cambio climático, descarbonización… De la mano de la televisiva y carismática Isabel Moreno (copresentadora de Aquí la Tierra en TVE, junto a otro de los grandes referentes Quico Taronjí).

Teresa Viejo es el referente de la “curiosidad”, una de esas soft skills más demandadas. Las claves del nuevo líder en el siglo XXI, cómo actuar y tener curiosidad a pesar del miedo, cómo potenciar el aprendizaje e impulsar a las empresas…

Por último, no podía faltar una experta en ventas. Inés Torremocha, que aplica la inteligencia emocional para potenciar a los equipos su metodología y técnicas comerciales. Indispensables para el nuevo paradigma pospandémico.

Jesús Ripoll concluye: “En esta línea de bienestar organizacional, la demanda exponencial de actividades outdoor -que aúnan conferencia con team building en un formato totalmente novedoso- ha sido increíble. Las empresas han notado la falta de cohesión de equipos, muchos no conocían a sus propios compañeros salvo a través de videoconferencias y cruces de e-mails. Con las actividades en la naturaleza generamos este acercamiento, potenciamos el engagement y trabajamos competencias como liderazgo, confianza, trabajo en equipo, creatividad…”.

Alejandra Vallejo-Nágera, con su apuesta de “Caminos de salud”, dirige la actividad más demandada y que está ayudando a muchos equipos a canalizar la fatiga pandémica y el estrés. Nacho Dean, el primer hombre en dar la vuelta al mundo caminando y unir los cinco continentes a nado, lidera un trekking por la naturaleza llamado “Camino al liderazgo”, acompañado de Jesús Ripoll, donde trabajan las competencias básicas de todo auténtico equipo.

Los interesados en saber más, pueden contactar con Helpers Speakers a través del correo electrónico info@helpersconsulting.com o en su página web.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.