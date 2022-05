SBoards explica las ventajas de las pizarras de vidrio Comunicae

lunes, 30 de mayo de 2022, 14:26 h (CET) Gracias a la fabricación en este material, las pizarras de vidrio son perfectas para cualquier uso, mejorando en el rendimiento de las presentaciones y aportando calidad extra al entorno. El vidrio además de ser un material muy resistente y duradero, es respetuoso con el medioambiente Si no se da uno cuenta que la forma de triunfar en una exposición en público es usando materiales de soporte y acompañamiento que ayuden a marcar la diferencia, hay que cambiar, ya que eso es realmente así… Desde SBoards, fabricantes de pizarras de vidrio, plantean la cuestión de si es lo mismo ver la televisión en una pantalla de última generación que en una de tubo. La respuesta seguro que es que ni por asomo, ¿verdad?.

La compañía turolenses plantea cómo se sentirán los compañeros, oyentes o alumnos si tienen que estar prestando atención a una presentación en un soporte que no contribuye a la concentración ni a la lectura correcta. En el siguiente artículo explican las ventajas de las pizarras de vidrio frente a las de otros materiales como podrían ser el plástico o la pizarra tradicional.

Cuáles son la ventajas de las pizarras de vidrio

1. Una limpieza duradera

Debido al material con el que están fabricadas, el vidrio, se limpian fácilmente y no deja rastro de escritura, lo que es conocido como ghosting, garantizando siempre un aspecto nuevo como el primer día. Su limpieza es muy fácil, solamente se necesita un poco de limpiacristales al finalizar las exposiciones y la pizarra quedará como nueva, otorgando a la estancia la distinción, elegancia y minimalismo del primer día, combinando con todo tipo de entornos y elementos decorativos.

Para la exposición o clase se puede usar perfectamente cualquier rotulador, de tiza líquida o los estándares para pizarras, y borrar lo escrito con el borrador para pizarras normal. Se podrá ver como el resultado es perfecto, ya que la superficie lisa e inalterable del vidrio permite que de una sola pasada se borren perfectamente. Pero también se puede confundir de rotulador y se use uno permanente… ¡Qué no cunda el pánico! Con un trapo y un poco de alcohol se puede borrar y la pizarra quedará como nueva.

2. Con estilo y mucha sofisticación

Puede resultar que a veces es solo cuestión de gusto el que se decanten por uno o por otro, siendo igual en el caso de las pizarras de vidrio. Con un diseño moderno, minimalista y sofisticado la hacen ideal para entornos que buscan ese plus de diferenciación. Para oficinas, hospitales, centros de convenciones, salas de coworking o centros educativos, estos son espacios perfectos para contar con una pizarra de vidrio, puesto que contribuye a ser un elemento diferenciador.

3. Vidrio en diferentes tonalidades ya que para gustos, colores

Se pueden encontrar las pizarras de vidrio en diferentes colores y acabados, por lo que la adaptación al entorno es total. En la línea One de SBoards, por ejemplo, se pueden encontrar pizarras de diferentes colores como el negro, verde o azul, entre otros, en diferentes medidas, perfectas para que combinen con cualquier espacio y estilo arquitectónico o de interior.

4. Hay distintos acabados

Se puede disponer de dos acabados, el brillante o el mate. Debido a los acabados especiales anti-glare, las pizarras de vidrio mate, como la One non glare o la TeamMaker de SBoards, se puede trabajar sobre una superficie mate que minimiza los reflejos, brillos y destellos, ofreciendo una visión más relajada y limpia. Cabe destacar que otra de las ventajas de las pizarras de vidrio mate TeamMaker es que se puede proyectar sobre ellas imágenes en alta definición, sin reflejos ni deslumbramientos producidos por los focos del proyector o la iluminación ambiental, ya que este modelo está fabricado con un acabado especial que lo hacen perfecto para este cometido.

5. Una mayor durabilidad

El vidrio laminado les confiere gran resistencia y máxima seguridad, además de gran durabilidad, puesto que es un material que se degrada mínimamente en el tiempo.

6. Responsable con el medio ambiente

Siendo el vidrio uno de los materiales más antiguos es de procedencia completamente natural y uno de los materiales más respetuosos con el medio ambiente. Además, SBoards fabrica las pizarras en Europa, bajo normativa medioambiental y sociolaboral, 100% reciclables y con menos necesidad de energía para su producción.

SBoards, fabricantes de pizarras de vidrio ubicados en Calanda (Teruel) ofrecen una gran gama de productos en su página web www.sboards.com

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.