Seseña se posiciona como uno de los municipios más cardioprotegidos de Castilla La Mancha

lunes, 30 de mayo de 2022, 14:34 h (CET) Los 2 últimos nuevos equipos se han instalado en los pabellones deportivos y anteriormente se instalaron en los 7 colegios públicos, la piscina municipal y campos de deporte. "Al tratase de instalaciones muy utilizadas por los vecinos, son bien conocidas. Unos espacios donde la actividad física intensa puede aumentar el riesgo de accidente cardiovascular", señala María Socorro González de la Nava, Concejala Bienestar Social, Sanidad, Mayores, Mujer e Igualdad y Mayores del Ayuntamiento de Seseña Situado en Toledo, en el límite de la Comunidad de Madrid, se ha convertido en uno de los municipios mejor cardioprotegidos de Castilla La Mancha. Con algo más de 28.000 habitantes – en el año 2.000 eran 4.344 habitantes – la población de Seseña es muy joven, con una edad media de 35 años.

Una ciudad con un anclaje perfecto, comunicada por carretera perfectamente con Toledo y Madrid, lo que no ha impedido a su consistorio instalar 12 desfibriladores de Almas Industries B+SAFE y formar a 42 empleados municipales en técnicas de RCP y en su uso, para mejorar la cardioprotección de los vecinos de la localidad y la enorme población flotante que recibe cada día.

Los dos últimos nuevos equipos de Almas Industries B+SAFE se han instalado esta semana en los pabellones deportivos, y vienen a completar los 10 anteriores instalados en los siete colegios públicos, piscina municipal y campos de deporte que “Al tratase de instalaciones muy utilizadas por los vecinos aumenta el riesgo de accidente cardiovascular”, señala María Socorro González de laNava, Concejala Bienestar Social, Sanidad, Mayores, Mujer e Igualdad y Mayores del Ayuntamiento de Seseña.

“La población -añade- ha acogido con interés y agrado el concepto de cardioprotección y para ellos, disponer de desfibriladores en espacios públicos y dependencias municipales, para utilizarlos en caso de que un ciudadano padezca una parada cardiaca, activando el protocolo de actuación de emergencia cardiaca, ofrece una seguridad que antes no se tenía”. Con algo más de 28.000 habitantes – en el año 2.000 eran 4.344 habitantes- la población de Seseña es muy joven, con una edad media de 35 años y en los últimos meses no se tiene noticia que se haya producido una emergencia cardiovascular.

