Coinstar llega a los 100 quioscos instalados en el norte de España gracias a Carrefour, Eroski y Masymas

lunes, 30 de mayo de 2022, 14:06 h (CET) 10 nuevas instalaciones en centros Eroski incrementan hasta el centenar los quioscos Coinstar ubicados en Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, La Rioja y Navarra Coinstar ha incrementado su presencia en las provincias del norte de España con la instalación de 10 nuevos quioscos en centros Eroski y ha alcanzado las cien máquinas ubicadas en la zona.

El servicio que ofrece Coinstar da la oportunidad a los consumidores de poner en valor monedas que tienen en huchas y cajones sin utilizar para incrementar su capacidad de compra. Cualquiera puede canjear su calderilla fácilmente por cupones y aprovecharlos para adquirir artículos de primera necesidad y que su cesta no se resienta pese a la inflación. Gracias a ese “dinero extra”, los consumidores también pueden darse un capricho y comprar productos que normalmente no forman parte de su despensa, llenar un depósito de gasolina para unas vacaciones o disfrutar de una noche especial.

Se calcula que en España hay 1.800 millones de euros en monedas de baja denominación sin utilizar y Coinstar ofrece una solución sencilla y rápida a los consumidores para que las utilicen, a la vez que crea una oportunidad de negocio para el sector retail.

Amplia presencia en el retail: Coinstar en Carrefour, Eroski y Masymas

Actualmente, en el norte de la Península, Coinstar cuenta con presencia en 42 centros Carrefour repartidos entre Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, La Rioja y Navarra; 23 hipermercados y 10 supermercados Eroski en País Vasco, Navarra y La Rioja; y 25 supermercados Masymas en Asturias.

El 80% de los quioscos Coinstar en España están instalados en distintos formatos de tienda Carrefour: Carrefour Market, Carrefour Express, Carrefour Market Gourmet, Hipermercados Carrefour, Supeco y franquicias Carrefour independientes. Carrefour es uno de los partners de Coinstar más sólidos a nivel internacional y también cuenta con el servicio en países como Italia y Francia.

Coinstar ofrece un innovador modelo de negocio basado en la recuperación del dinero inmovilizado de los consumidores por la acumulación de calderilla, su transformación en efectivo y su posterior canalización hacia los establecimientos que cuentan con sus máquinas. La presencia de un quiosco en las instalaciones de un retailer incentiva la visita de clientes que desean un servicio cómodo, fiable y disponible en un horario amplio. Más de dos millones de personas ya utilizan Coinstar en España y acuden de manera recurrente a su supermercado o hipermercado de confianza para usar el quiosco y realizar su compra en el mismo establecimiento.

Sobre Coinstar

Coinstar es la primera empresa multinacional que proporciona una solución de recuento de monedas y gestión del efectivo cómoda y segura en la que confían más de 70 millones de usuarios.

En España, se ha consolidado como un gran aliado del retail: sus partners nacionales ya han facturado más de 80 millones de euros extra y se calcula que sus quioscos canalizan un promedio anual de 120.000 €.

Coinstar cuenta con más de 450 instalaciones distribuidas por todas las provincias y los consumidores pueden encontrar su servicio en establecimientos Carrefour, Caprabo, Eroski, E.Leclerc, Musgrave, Supermercados Masymas, Grupo Barea, Supermercados Hiber o Díaz Cadenas, así como en otras cadenas locales e independientes.

