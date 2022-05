Cómo mantener correctamente un vehículo eléctrico de renting Comunicae

lunes, 30 de mayo de 2022, 14:02 h (CET) Una mala manipulación por parte del usuario en el momento de la carga producen numerosas averías, según Northgate Renting Flexible La apuesta por los vehículos electrificados es un hecho y los datos lo avalan. Las matriculaciones de este tipo de vehículos (100% eléctricos e híbridos enchufables) de todo tipo (turismos, dos ruedas, comerciales e industriales) crecieron un 32,3% en abril, hasta las 7.911 unidades, según datos de Aedive y Ganvam. En lo que va de 2022, acumulan un total de 31.074 unidades, lo que supone un 61,6% más respecto al mismo periodo del año anterior.

No es de extrañar ver cada vez más vehículos eléctricos circulando por las carreteras españolas. Sin ir más lejos, Northgate Renting Flexible incrementó la compra de eléctricos un 185% durante 2021 con respecto a 2020, ya que se trata de una tipología de vehículos por la que apuestan tanto empresas como particulares, que ven en el renting flexible la opción más interesante a la hora de acceder a un vehículo eléctrico.

Los usuarios de vehículos eléctricos deben tener en cuenta que este tipo de vehículos, al igual que los de combustión, también necesitan un mantenimiento. Si bien es cierto que los costes de estas revisiones están cubiertos dentro de las cuotas mensuales de renting, los conductores deben tener en cuenta algunas recomendaciones para realizar el mejor uso del vehículo y asegurarse de que su estado sea el correcto.

Qué mantenimiento necesitan los vehículos eléctricos

El mantenimiento de un coche eléctrico está programado por los propios fabricantes en los manuales del vehículo, al igual que ocurre con los vehículos de combustión. Es importante seguir las recomendaciones de los manuales para asegurar el uso correcto del vehículo. Por lo demás, en el resto de elementos comunes con los coches de combustión solo hay que revisar que todo se encuentre en perfecto estado, como las escobillas del limpiaparabrisas, neumáticos o las suspensiones.

Por qué se estropean los vehículos eléctricos

A pesar de que los vehículos eléctricos llevan incorporada tecnología más sencilla, silenciosa y van camino de una cada vez mejor eficiencia, siempre al decantarse por un coche de renting de estas características, es recomendable estar al tanto de su funcionamiento y posibles averías. Lo primero que hay que tener en cuenta a la hora de reparar estos coches es que no son parecidos a los vehículos de combustión, ya que no llevan componentes como la correa de distribución, embrague, o tubo de escape.

Una gran parte de los fallos que padecen los coches eléctricos se deben a una mala manipulación por parte del usuario, principalmente con la toma de carga, que es con diferencia el componente que más fallos presenta. Las roturas en el bloqueo que evita el robo del cable o desenchufar el coche mientras recarga suelen ser los principales motivos, ya que en ocasiones se estira del cable sin haber liberado el bloqueo o se golpea mientras está enchufado.

Por otro lado, la batería requiere un correcto uso para optimizar su su vida útil, ya que van perdiendo capacidad con el uso y el paso del tiempo. El principal parámetro que influye en la vida útil de una batería son los ciclos de carga, por lo que es importante saber que no todos los ciclos son iguales ni afectan de la misma manera a la degradación de la batería. Así que los conductores de este tipo de vehículos deben conocer cuál es el ciclo óptimo para su vehículo eléctrico de renting.

Desde Northgate señalan que, aunque las averías propias del uso así como el mantenimiento de los vehículos eléctricos de renting estén incluidas dentro del contrato, los conductores que opten por estos vehículos deben tener en cuenta estas recomendaciones para poder contar con un vehículo eficiente, seguro y capaz de cubrir todas las necesidades diarias a la hora de los desplazamientos.

