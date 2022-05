La liquidación de la Sociedad de Gananciales, por Villaquirán Abogados Emprendedores de Hoy

lunes, 30 de mayo de 2022, 11:44 h (CET)

Generalmente, los divorcios tienden a ser procesos complicados, donde el núcleo familiar se ve sumergido en un torbellino de emociones producto de la separación. Esta situación se ve agravada en muchas ocasiones por los procesos legales que giran alrededor del divorcio, un ejemplo de ello es la repartición de bienes.

Apoyarse en profesionales en el área resulta indispensable para alcanzar un acuerdo justo para ambas partes. En las Islas Canarias, una de las mejores opciones para contratar asesoría para la liquidación de gananciales en Tenerife y otros procedimientos afines es Villaquirán Abogados, una firma experta en Derecho Familiar que se encargará de encontrar soluciones efectivas que permitan a las parejas separar sus caminos de la manera más sana posible.

¿En qué consiste la repartición de bienes conyugales? Más técnicamente conocido como liquidación de gananciales, se trata de un proceso mediante el cual ambas partes se reparten la mitad del patrimonio adquirido durante el matrimonio. Con el objetivo de llevar a cabo un reparto equitativo, es necesario contar con expertos que realicen un inventario y valoración exhaustivos, para posteriormente adjudicar los bienes de la forma más transparente y justa posible.

Los bienes gananciales a repartir serán aquellos que se obtengan como fruto del trabajo de cualquiera de las partes. Asimismo, se incluyen las rentas o intereses de los bienes privativos y gananciales. Las empresas y establecimientos creados durante el matrimonio también entran en la repartición.

Es importante tener en cuenta que la liquidación de la Sociedad de Gananciales no será efectiva legalmente hasta que la sentencia del divorcio haya concluido. Asimismo, en caso de una separación sin acuerdo entre las partes, será posible iniciar el proceso de manera independiente. No obstante, para abaratar costes y tener un proceso eficiente, es ideal llegar a un acuerdo previo.

Uno de los despachos más recomendados para la liquidación de gananciales en Tenerife Es bien sabido que incluso en medio de las separaciones más amigables es normal que surjan ciertas asperezas o desacuerdos entre las partes. Contar con un equipo de profesionales capacitado para actuar como mediadores en las liquidaciones de gananciales brindará tranquilidad y estabilidad para ambos cónyuges en el proceso.

La tasa de éxito de Villaquirán Abogados en este tipo de procedimientos y divorcios en general es alta, ya que todos sus años de experiencia en Derecho Familiar y afines les ha permitido cosechar las herramientas y conocimientos necesarios para llevar a cabo cualquier negociación de forma rápida y eficiente.

En definitiva, la asesoría legal de una firma de abogados profesionales de la talla de Villaquirán Abogados supondrá un apoyo clave durante el proceso de divorcio, por lo que su ayuda será indispensable para finalizar en buenos términos cualquier repartición de bienes conyugales o proceso afín.



