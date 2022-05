Productos capilares ecológicos para todo tipo de cabellos de la mano de Aynara Secret Emprendedores de Hoy

lunes, 30 de mayo de 2022, 10:34 h (CET)

La cosmética respetuosa con el medioambiente también lo es con la constitución natural del cabello.

Al estar libre de tóxicos, productos como el champú ecológico, el acondicionador y las lociones para problemas específicos, como la caspa, tienen un efecto sanador inigualable. Desde Albacete, España, la tienda online Aynara Secret dispone de un amplio catálogo de marcas nacionales y europeas para el cabello, la piel y la salud de todo el cuerpo, con fórmulas libres de componentes de origen animal, colorantes, derivados del petróleo, parabenos, siliconas, u otro tipo de agentes químicos que causan alergias, inflamaciones o irritaciones.

Amplio catálogo para el cuidado personal y del hogar En la categoría de cuidado capilar, los usuarios encontrarán el producto ecológico ideal para cualquier tipo de cabello. El objetivo de Aynara Secret es sintetizar en cada una de sus referencias todo el poder regenerador de la naturaleza, con plantas y minerales que no afectarán la salud del consumidor. Para cuidar el cuero cabelludo y revivir las más hermosas melenas, la tienda online ofrece firmas como Natura Sibérica, Unique Haircare, Sante, Silk, Naobai, Madara o Lavera.

Más de 3.000 productos se encuentran a disposición de los interesados en recuperar la salud y la belleza de su cabello y, a la vez, contribuir con el cuidado del medioambiente. No hará falta disponer de grandes sumas de dinero para adquirir un tratamiento que se ajuste a las necesidades personales. Champú líquido o sólido, en su versión seca, así como mascarillas para cabellos maltratados por el sol o teñidos, se pueden encontrar por menos de 5 euros con toda la fuerza revitalizadora de componentes 100% naturales.

Productos de higiene capilar anticaída, geles moldeadores, cremas o sprays para dar volumen y eliminar el frizz, colorantes en polvo, termoprotectores, aceites para regenerar las puntas quebradizas, líneas específicas para niños o dedicadas al público masculino se muestran en el catálogo de Aynara. Además, el stock puede llegar a domicilio en envíos gratuitos a España peninsular, con la compra mínima de 25 euros.

Asesoría de la mano de expertos El equipo de este centro de cosmética ecológica está conformado por profesionales en diversas áreas de la salud y la estética. Se trata de expertos dispuestos a brindar su asesoría a los clientes que la soliciten a través de la página web. Especialistas en dermatología, estilismo y demás áreas de la salud y la belleza están a la disposición de los clientes en todo momento.

Para mimar su organismo con fórmulas naturales, también se han desarrollado categorías como las de cuidado facial, corporal, líneas específicas para niños u hombres, protección solar, aromaterapia y productos para el hogar. La cosmética ecológica está al alcance de todos con la gestión online de Aynara Secret, dedicada a distribuir productos que contienen lo mejor de la naturaleza para garantizar no solo el cuidado capilar, sino la salud integral.



