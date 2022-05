Zucchetti Spain adquiere ALTAI Soft y entra de lleno en el mercado de las asesorías fiscales y laborales Comunicae

lunes, 30 de mayo de 2022, 12:31 h (CET) El grupo Zucchetti reafirma su apuesta por el mercado español, el mayor de su negocio internacional, sólo por detrás de Alemania El grupo Zucchetti reafirma su apuesta por el mercado español, el mayor de su negocio internacional, sólo por detrás de Alemania.

Con esta nueva adquisición, Zucchetti Spain busca copar una posición relevante también en el sector de las asesorías fiscales, la pyme pequeña y el de los autónomos.

La operación supone un refuerzo muy importante para la solvencia de ALTAI Soft que aporta una mayor garantía a sus clientes, empleados y proyecto empresarial futuro.

"El Grupo Zucchetti, primera compañía italiana de software y fabricante de referencia en el mercado europeo, reafirma su apuesta en el mercado del software español con esta adquisición de la compañía ALTAI Soft por parte de su filial Zucchetti Spain. Se trata de una operación que pone de manifiesto la estrategia del Grupo Zucchetti de seguir ampliando su oferta de soluciones de software para el mercado español".

Actualmente, este mercado representa la segunda posición en volumen de negocio en la estrategia internacional del grupo, sólo por detrás de Alemania, a la que sigue muy de cerca.

Zucchetti Spain refuerza su posición en el mercado español, ampliando su catálogo de soluciones IT

ALTAI Soft es una empresa de desarrollo de software y aplicaciones que opera principalmente en los sectores de las asesorías y despachos profesionales, pequeñas empresas y autónomos, con software vertical y desarrollo de proyectos a medida. Dentro de sus soluciones para las asesorías ofrece herramientas avanzadas de contabilidad, gestión fiscal, gestión laboral, gestión de renta y patrimonio, gestión del impuesto de sociedades y software de gestión de despachos.

La adquisición de ALTAI Soft con su oferta variada de soluciones permite a Zucchetti Spain ampliar su ya completo portfolio. También refuerza las ventajas competitivas entre los clientes de ALTAI Soft, que ahora podrán beneficiarse del mayor catálogo de soluciones de software del mercado y del respaldo financiero, la solvencia y la capacidad innovadora de una gran multinacional como es el Grupo Zucchetti, al mismo tiempo que seguirán disfrutando de un trato personalizado, cercano y directo.

Según ha señalado Justino Martínez, Director General de Zucchetti Spain: “La compra de ALTAI está alineada con la estrategia del Grupo Zucchetti de entrar en el mercado de las pequeñas pymes y autónomos y en concreto en el sector de las asesorías laborales y fiscales”. Desde esta perspectiva, el Grupo Zucchetti apuesta por ampliar sus servicios en el mercado español, reforzando el catálogo de soluciones con herramientas específicas para los despachos y asesorías. “Se trata de empezar a ocupar una posición relevante también en este sector del mercado español, como ya lo hacemos en otros mercados europeos, y en especial el Italiano, muy parecido al español. Con esta compra, continuamos apostando por el crecimiento en España”, ha señalado.

Un gran salto en la estrategia empresarial hacia las pymes, autónomos y asesorías laborales y fiscales

ALTAI Soft ha destacado en el mercado español por sus soluciones de software para despachos, asesorías laborales y fiscales, PYMEs y autónomos, entre otras soluciones IT.

Tal como ha señalado su Director General, Manuel Íñigo Vega: “Este nuevo reto nos llena de ilusión y confianza, manteniendo nuestro compromiso de trabajar al máximo para poder ofrecer a nuestros clientes los mejores productos y el servicio de atención más cualificado, ágil y eficaz”.

En el sector de las asesorías fiscales y laborales, la automatización supone un paso estratégico necesario para seguir siendo rentables y productivos, a medida que los trámites con las administraciones públicas siguen avanzando hacia una completa digitalización.

Asimismo, las PYMEs y autónomos atraviesan nuevos retos que requieren de soluciones personalizadas, intuitivas y vanguardistas, que les ayuden a potenciar su proceso de adaptación a la transformación digital. La apuesta por soluciones de software avanzadas, como las que ofrece el amplio catálogo de Zucchetti Spain, hacen que la nueva incorporación de ALTAI Soft contribuya a potenciar los beneficios y ventajas competitivas del software al que el mercado español puede acceder.

Desde esta perspectiva, la adquisición de ALTAI Soft por parte de Zucchetti Spain responde al objetivo de atender las demandas de las empresas ante los constantes cambios tecnológicos. Esto implica que sea más necesario que nunca contar con el apoyo de un Partner Tecnológico solvente y fiable que ofrezca soluciones innovadoras y brinde un servicio personalizado y cercano.

Sobre el Grupo Zucchetti

Con 40 años de historia, una facturación de 1.300 millones de euros, más de 700.000 clientes, 8.000 empleados, 1.650 distribuidores en Italia y otros 350 a escala internacional, el Grupo Zucchetti es uno de los principales fabricantes de software de Europa (se encuentra en el Top5 IT del ranking IDC Italia) con soluciones de gestión de RR.HH., ERP-CRM, robótica, soluciones TPV para hostelería y retail, automatización, Internet de las cosas, M2M y sistemas de control de accesos y videovigilancia, lo que le posiciona como una de las principales compañías de software a escala europea.

Está presente en más de 30 ciudades de Italia y en 50 países, con más de 20 oficinas en Francia, Alemania, Rumanía, España, Suiza, Brasil, Estados Unidos, Austria, Bulgaria y México, un proyecto de expansión en constante crecimiento.

Zucchetti en España

El Grupo Zucchetti está presente en nuestro país a través de Zucchetti Spain, un proyecto que aúna a siete fabricantes nacionales de software con un largo recorrido y un sólido conocimiento del mercado: Solmicro, IDS, i68, Arión, Sarce, Seteco y Altai.

Zucchetti Spain es hoy un punto de referencia en el sector TI de nuestro país, donde cuenta ya con 280 profesionales y un canal de partners formado por 300 profesionales certificados, una facturación de 17 millones de euros en 2021 y más de 2.300 clientes. Zucchetti Spain suma las capacidades y conocimientos de un gran equipo con más de 30 años de experiencia.

Su catálogo de soluciones tecnológicas es el más amplio del mercado al sumar a las desarrolladas en España, el portfolio de soluciones de software y hardware del Grupo Zucchetti. Destacan sus soluciones de software de gestión empresarial ERP-CRM, MES, BI, gestión de RR.HH., nóminas y movilidad, software TPV para el canal HORECA y el comercio minorista, soluciones de gestión de espacios de trabajo, programación y planificación de la producción, soluciones de ciberseguridad y software y hardware para el control de accesos y seguridad.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Las soluciones led de Schréder crean un paisaje nocturno acogedor y seguro en el parque Martiricos TusIdeas: "El algoritmo de Instagram es un desconocido para la mayoría de las empresas" Los impresos aún tienen la fuerza de conseguir o retener clientes potenciales, según ImprentaMadrid.com Fundación COPADE pone en marcha formaciones para fomentar el empleo a través de la detección y solución de Necesidades No Resueltas en el campo de la Transición y Transformación Ecológica Fernando Botero: las claves de un artista inconfundible