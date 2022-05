Milan Krajnc presenta su libro sobre el modelo que le valió la nominación al Premio Nobel de Economía 2021

Las crisis son una fase común dentro de cualquier proceso de crecimiento. A lo largo del tiempo, todas las empresas experimentan crisis y situaciones difíciles de gestionar. No obstante, el gran problema no reside en la propia crisis, sino en la incapacidad de identificar las causas que la originan o de diseñar planes de respuesta efectivos. Milan Kranjc se ha convertido en un experto en el análisis de problemas y la búsqueda de soluciones. A lo largo de su trayectoria, ha logrado adquirir un elevado e inusual conocimiento dentro del ámbito de la gestión empresarial.

«Ciertas personas simplemente no me quieren, algunos me temen, sobre todo por los temores dentro de ellos mismos. Tengo métodos interesantes y algo diferentes que todos los demás profesores o entrenadores, no soy clásico en mis métodos. Ayudo y dirijo a las personas para que no se pierdan y las lleven al punto en que empiezan a comportarse de manera diferente. Mi enfoque es apropiado para un nivel superior de conciencia. Lo que más cuenta es el hecho de que lo que enseño también lo practico en la vida cotidiana”.

Con más de una treintena de libros escritos y más de doscientos artículos divulgativos y científicos publicados, Milan Krajnc se ha convertido en una figura emergente dentro del ámbito de la economía. Recientemente, ha lanzado su última obra. A través de sus páginas comparte El Modelo de Liderazgo Dinámico. Dicho modelo, ha sido aplicado en más de un centenar de casos de forma exitosa, convirtiéndose en un recurso de alta utilidad para la gestión y superación de crisis profesionales y personales.

Los ejes transversales de este modelo de negocio son la organización y la comunicación. La gestión estratégica de ambas dimensiones puede proporcionar un contexto de protección y estabilidad para aquellos profesionales que se encuentran en pleno proceso de negociación.

Según adelanta el autor, el modelo está basado en las reglas que imperan en la propia naturaleza y, los fundamentos de sus metodologías son orgánicos y fácilmente aplicables a cualquier tipo de negocio o sector. En realidad, una gran parte del proceso tiene importantes implicaciones psicoemocionales y de tipo social, evidentemente, contextualizadas en el ámbito de la administración y gestión empresarial.

Si alguna vez has tenido la sensación de encontrarte ante un “adivino del mundo de los negocios”, quizá debas saber que detrás de la intuición se esconden razones que no son precisamente de origen sobrenatural. Un empresario que conoce a sus empleados, puede llegar a predecir sus decisiones así como otras acciones. En realidad, todo se basa, según Kranjc, en las leyes de la física y el conocimiento de que la personalidad que goza de mayor influencia en todo el proceso, es la del director. Cuando existen problemas en las dinámicas de una empresa, probablemente el origen se oculte detrás del comportamiento del director o directora de dicha compañía. Cuando el o ella cambia su comportamiento actúa como una especie de catalizador y las causas que originan los problemas más graves, desaparecen.

Kranjc dirige la Academia de Alcaldes, una institución especializada en la formación de futuros alcaldes en la gestión y dirección de municipios. No obstante su trayectoria va más allá. El autor cuenta con un sólido reconocimiento a nivel internacional. Psicoterapeuta, gestor de crisis, escritor o profesor en universidades de alto prestígio, Kranjc ha sido nominado al Premio Nobel de Economía 2021 por el desarrollo de su Modelo de Liderazgo Dinámico como una propuesta de alta efectividad para llevar a las empresas al máximo de su potencial.

“Mi enfoque se basa en mi experiencia como psicoterapeuta y manejo de crisis. Se enfoca en desarrollarlo como líder y comprender los desafíos únicos que conlleva administrar un negocio en crecimiento o estancado. Proporciona enseñanza y asesoramiento. Les ayudo a convertirse en líderes que entienden hacia dónde quieren que vaya su empresa y cómo llegar allí. Asesoro en la ejecución de soluciones a sus dificultades particulares de crecimiento después de analizar y conocer la organización. Con frecuencia veo dueños de negocios que dudan en buscar orientación de terceros por varias razones, pero cuando encuentras la adecuada, puedes ahorrar tiempo y dinero. Para ser franco: No voy a perfeccionar mi imagen de mí mismo para tener éxito a los ojos de los demás". Antes de empezar a "vender la teoría", creé mucho como empresario, más tarde perdí mucho y creé aún más”.

Su obra ya se ha convertido en un éxito, entre otras cosas, gracias a su selección de cientos de casos en los que el modelo de liderazgo dinámico fue aplicado con resultados altamente positivos. Afortunadamente, gracias a la transformación digital, hoy es posible no sólo acceder a su obra y leerla con deleite, sino también acceder a su consulta personal a través de un simple clic. Dentro de su página web oficial, puedes acceder además a sus servicios de consultoría para negocios.