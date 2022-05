Mañana, martes 31 de mayo, se celebra el Día Mundial de la Enuresis, para llamar la atención de la sociedad sobre un trastorno que supone la pérdida involuntaria de orina durante la noche, en niños mayores de 5 años. Mojar la cama es considerado un “mal menor” de manera errónea pues, según los expertos, se relaciona con “situaciones de ansiedad crónica, problemas de autoestima y retraso en la esfera social”. La enuresis afecta al día a día de los pequeños, ya que evitan participar en actividades propias de su edad, como ir a campamentos, excursiones y dormir en casa de familiares o amigos, para que no se conozca su problema. Además, provoca alteraciones del sueño que se traducen en una disminución de la atención en la escuela y, por ende, una mayor tasa de fracaso escolar.

La incidencia de la enuresis es mayor de lo que se pueda pensar y varía según la edad; el 10% de los niños de 5 años, el 8% de los de 7 años, el 5% de los de 10 años y el 3% de los adolescentes e incluso algunos adultos, se hacen pis de manera involuntaria en la cama regularmente. Además, en el caso de adolescentes y adultos, la frecuencia de noches mojadas es mayor, por lo que las consecuencias pueden ser más traumáticas.

De los más de 5,7 millones de niños y adolescentes censados en España, más de 270.000 mojan la cama, según los porcentajes de incidencia anteriores*. La escasa atención al problema se debe a la creencia de algunas familias sobre la enuresis, ya que muchos padres consideran que este problema se resolverá con el tiempo. Aunque es cierto que se objetiva una resolución espontánea con una frecuencia aproximada del 15%”, si no se trata la enuresis nocturna, no siempre se resuelve por sí misma”. En ocasiones, son los propios pediatras los que retrasan la intervención, así lo manifiesta una encuesta realizada entre pediatras, publicada en la revista Acta Pediátrica, según la cual “tan sólo un 6% de los pediatras cree que tiene diagnosticados a más del 75% de los casos, mientras que casi la mitad (49%) piensa, por el contrario, que ha diagnosticado a menos del 25% de los casos”. Lo cierto es que “aunque la prevalencia disminuye con la edad, la frecuencia y la severidad de los episodios enuréticos aumentan”. Cabe destacar que “la enuresis moderada (3-6 noches/semana) o grave (diaria), persiste pasados los 9 años y difícilmente se resolverá sin tratamiento”, según consensuan los expertos, de ahí la importancia de una detección y abordaje tempranos. Según los criterios del DSM-5 (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 5ª edición) y de la ICCS (Sociedad Internacional de Continencia de los Niños), la enuresis está causada por un fallo en el mecanismo del despertar (el niño enurético no despierta cuando la vejiga está llena), la alteración del ciclo circadiano de la hormona antidiurética (vasopresina) y la inestabilidad vesical con contracciones involuntarias del músculo detrusor, entre otras. En lo que coinciden todos los expertos es en el carácter involuntario de los escapes. “El niño enurético no se hace pis en la cama, el niño enurético no controla y acaba mojando la cama, por lo que el mayor riesgo es no hacer nada” indica el Dr. Javier Quintero, jefe del Servicio de Psiquiatría y Salud Mental del Hospital Universitario Infanta Leonor de Madrid, director de Psikids y uno de los grandes conocedores de la repercusión de la enuresis en la salud mental de nuestro país. En 2015, la Sociedad Internacional de Continencia Infantil (ICCS), la Sociedad Europea de Urología Pediátrica (ESPU), la Asociación de Urología Pediátrica de Asia y el Pacífico (APAPU), la Asociación Internacional de Nefrología Pediátrica (IPNA), la Sociedad Europea de Nefrología Pediátrica (ESPN), la Sociedad Iberoamericana de Urología Pediátrica (SIUP), las Sociedades de Urología Pediátrica de América del Norte, ERIC (Asociación Caritativa de Intestino y Vejiga Infantil) y la Bladder & Bowel UK, con el objetivo de concienciar a la sociedad sobre el problema, propusieron la celebración del Día Mundial de la Enuresis, el último martes de cada mes de mayo. Ferring Productos Farmacéuticos apoya la iniciativa desde su comienzo.