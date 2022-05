¿Por qué un programa Call Center es una solución que toda empresa debe tener? Permite ofrecer un canal de comunicación efectivo con los clientes Redacción

lunes, 30 de mayo de 2022

El uso de un CRM para Call Center es una solución que aporta diversos beneficios a una empresa. Su implementación e integración con la centralita telefónica es óptima, permitiendo que se pueda aprovechar esta solución de software de manera sencilla y efectiva desde el primer momento.

La mejor solución para el Call Center

El Call Center permite a la empresa ofrecer un canal de comunicación efectivo con los clientes, donde pueden conseguir la ayuda y las soluciones que necesitan. Gracias a esto, las relaciones son mejores y se puede fidelizar a los clientes.

Por medio de la implementación de un software Call Center, la empresa es capaz de optimizar esta comunicación por los beneficios que aporta esta solución en cuanto a automatización y gestión.

Hay varias soluciones que puede aportar el software al Call Center de la empresa, entre las cuales, destacan las siguientes.

Gestión de llamadas salientes La implementación del programa permite gestionar con mayor eficiencia las llamadas salientes para contactar con los leads o clientes, mediante el uso de campañas outbound. El sistema es capaz de llamar de manera automática a los clientes, usando como guía una base de datos, para después transferir la llamada a los agentes, indicando su nombre a los usuarios, y abriendo una ficha para que los agentes tomen las notas correspondientes. En caso de no poder establecer una llamada, el sistema lo intentará de manera automática más tarde.

Grabación de llamadas Cuando se atiende a los clientes en el Call Center, el software realiza una grabación de las llamadas, las cuales pueden ser útiles por diferentes motivos, como por ejemplo, medir la calidad de atención o ante situaciones de ofensa por parte de los clientes.

Todas las grabaciones se guardan de manera automática y se pueden buscar siguiendo distintos parámetros.

Establecer horarios El programa permite el uso de horarios y la configuración de un calendario de atención de acuerdo con los objetivos que se deseen alcanzar.

Gracias a esto, será posible elegir el horario de mayor actividad de su público objetivo, para enfocar sus esfuerzos durante este tiempo, lo que terminará por generar excelentes resultados a largo plazo para la empresa que desee alcanzar una comunicación más efectiva.

Transferencia de llamadas Entre las soluciones que ofrece, destacan las transferencias de llamadas, ya que con ellas los agentes pueden pasarse las llamadas de manera gratuita, rápida y sencilla. Esto permite a un agente especializado en un tema, atender las necesidades y dudas de los clientes.

De igual manera, los agentes que transfieren las llamadas, quedan libres para recibir otras nuevas. Ofrece dos tipos de transferencias. Por un lado, la atendida, donde el otro agente tiene la opción de aceptarla o no; así como por otro lado, la desatendida, donde la transferencia es directa.

Números telefónicos El software permite el uso de números telefónicos locales, con la posibilidad de conservar el mismo o adquirir uno nuevo. Esto permite a la empresa ganar mayor presencia a nivel nacional, al añadir números de otras ciudades.

También es posible añadir números internacionales para que la empresa adquiera presencia en el extranjero, llegando a un mayor mercado. Otros números para añadir son los de la red inteligente, esto permite a los usuarios llamar gratis a la empresa por medio de los números 900.

Contratar a profesionales

Cuando se quiera mejorar el Call Center de la empresa, es necesario contar con profesionales en el tema que cuenten con una solución eficiente y útil, y que se encargue de su implementación en la empresa.

Los profesionales ofrecen una solución alojada en la nube. Gracias a esto, la empresa puede acceder al programa de manera remota, contando con todas las soluciones en una misma plataforma a cualquier hora.

Además, como es una solución en la nube, no hay riesgos de perder los datos almacenados, lo cual puede ser beneficioso para la empresa. Esto significa que tampoco habrá ningún tipo de gasto por mantenimiento, ya que no se usará nada de hardware.



