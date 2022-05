The Closet, la franquicia de moda escogida por el "TOP 25 franquicias donde invertir" de Tormo Franquicias Comunicae

lunes, 30 de mayo de 2022, 10:02 h (CET) La marca madrileña de moda femenina The Closet vuelve a despuntar por sus condiciones inmejorables para perfiles emprendedores El minucioso listado elaborado por la consultora Tormo Franquicias sobre las 25 franquicias idóneas para invertir destacan a The Closet como una alternativa interesante para emprender en el ámbito del retail. El TOP 25 publicado el 12 de mayo destaca a la solvente franquicia como un concepto de formato boutique de estilo “vintage romántico” que aúna tres líneas de servicio en un mismo espacio: calzado, moda y complementos, siendo esta oferta de producto un aspecto distintivo en el ámbito de las franquicias.

La implicación de la marca en el arranque del negocio y posterior gestión catalogan a The Closet como la elección prioritaria para emprendedores. Además, la operativa esta diseñada para perfiles sin experiencia en el ámbito de la moda, ya que cuentan con central de compras, estructura de logística y formaciones continuadas con profesionales del sector.

La consultora responsable de gestionar su expansión Tormo Franquicias Consulting destaca las condiciones ofertadas por la red de franquicias The Closet “son inmejorables ya que dentro de su ámbito de actividad es la más variada y a su vez la más económica, teniendo como fin prioritario la escalabilidad y ganancia del franquiciado.”

Con unidades en Madrid y Guadalajara, The Closet se da a conocer por varias cualidades:

Interiorismo y escaparate: la imagen de la franquicia es cuidada, elegante y diferencial siendo un punto atractivo para locales a pie de calle o centros comerciales. Además, sus reducidas dimensiones a partir de 50m2 la permiten ubicarse en zonas muy comerciales de alto tránsito a rentas reducidas.

Rotación y variedad de producto: la central de compras propia The Closet es la mayor ventaja ya que obtiene prendas en exclusiva únicamente disponibles en los espacios de la marca, además de poder introducir nuevas prendas cada semana a precios asequibles, facilitando la facturación y entrada continua de clientes potenciales y fidelizados.

Soporte e implicación: con una unidad franquiciada ya testada y con amplios márgenes de ventas superando los 300.000 euros anuales. El modelo de The closet se caracteriza por el compromiso de los propietarios con el funcionamiento de las unidades, para ello, darán formaciones presenciales con profesionales de grandes cadenas exitosas de retail, y se encargarán de toda la parte de producto, logística, intranet y packaging.

Las nuevas unidades The Closet requieren un desembolso mínimo, destinando la inversión inicial de 22.000€ al equipamiento, decoración y mobiliario de estilo vintage boutique, sistema informático, stockaje inicial de producto y packaging y soporte en la pre y post implantación, siendo esta última fase vital para el arranque exitoso de la franquicia.

El equipo The Closet dará apoyo en la búsqueda y negociación de local, adecuación, plan de formación para la gestión del negocio: técnicas de marketing y ventas, control de personal, reposición de stock, etc. asistencia en la inauguración y primeros días de apertura.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.