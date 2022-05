AsorCAD y Mastertec3D organizan una jornada técnica en DFactory Comunicae

lunes, 30 de mayo de 2022, 10:06 h (CET) Las empresas especialista en tecnología 3D del Grupo Mastertec, organizan una jornada ténica en las instalaciones del Hub de Innovación de Barcelona, DFactory, sobre un caso real del proceso de fabricación de una pieza de maquinara de principio a fin con tecnología 3D. Contarán con la colaboración de Nexeo y Rösler El objetivo es presentar a las empresas interesadas un caso práctico real en el cual el deterioro de una pieza descatalogada, que forma parte de una máquina de producción indispensable en la cadena de producción, necesita ser sustituida y se escoge la tecnología 3D como el mejor método para ello.

Las empresas podrán observar de primera mano los beneficios de integrar esta tecnología en una empresa y su capacidad para optimizar procesos, reducir costes y tiempos. En la jornada Mastertec3D y AsorCAD justificarán por qué se escogió para este caso la tecnología 3D y no otro método de fabricación tradicional y por qué, cada vez más, las empresas están adoptando equipos 3D en sus sistemas productivos.

En la jornada técnica les acompañarán Nexeo, distribuidor experto en materiales para la impresión 3D, y Rösler, especialistas en tecnologías de acabado superficial. Con estas dos empresas colaboradoras, cerramos el círculo de producción de la pieza en 3D en cuanto a la elección del mejor material y el postprocesado que se podría necesitar.

El evento también se retransmitirá por streaming para todo aquel que no pueda asistir al presencial.

Prodrán registrarse tanto al evento presencial como online a través de esta página:

https://www.mastertec3d.es/jornada-tecnica-ciclo-de-fabricacion-con-tecnologia-3d-de-una-pieza-de-maquinaria/

Ciclo de producción de la pieza con tecnología 3D que se explicará

Escaneado 3D > Ingeniería inversa > Diseño CAD > Escoger material > Escoger impresora 3D > Optimización del diseño > Post-procesado.

El caso práctico

Una pieza descatalogada de una máquina de producción de medición necesita ser sustituida y el fabricante no dispone de recambio ni tiene la posibilidad de recuperar el diseño CAD original de la máquina ni de la pieza deteriorada. Sin esta pieza, la producción se detiene porque es imprescindible para el funcionamiento de la máquina. Por ello, se necesitaba una pieza en el menor tiempo posible y optimizar la pieza para evitar futuras roturas y deterioros prematuros y los más económicamente rentable posible.

Finalmente, dado los requerimientos, se decidió fabricar la pieza con impresión 3D.

Agenda de la jornada (de 9:00 a 11:30)

Recepción y breve tour por las instalaciones de Dfactory.

Bienvenida y presentación del caso.

Parte 1: Ecaneado 3D e ingeniería inversa. AsorCAD

Parte 2: Análisis de materiales. Nexeo

Pausa café

Parte 3: Impresión de pieza en metal. Mastertec

Parte 4: Post tratamiento de la pieza. Rösler

Parte 5: Metrología para control de calidad. AsorCAD

Sobre Mastertec3D

Mastertec3D es una empresa experta en fabricación aditiva que apoya a las empresas en la integración de la tecnología 3D en sus procesos de fabricación; equipos 3D, escaneo, ingeniería, software, secadoras de filamento, materiales avanazados y de ingeniería, etc. Guían a sus clientes para que saquen todo el provecho de la tecnología 3D con consultoría, formación, soporte técnico y las mejores marcas de su clase.

Forma parte del Grupo Mastertec, compuesto también por otra empresa de tecnología 3D, AsorCAD, que les acompaña dentro del ecosistema DFactory como expertos en ingeniería inversa y tratamiento de imágenes.

Sobre AsorCAD

AsorCAD nace con la vocación de ofrecer servicios de escaneado 3d para ingeniería inversa y metrología a empresas con la necesidad de dar soluciones a sus proyectos de ingeniería avanzada. Gracias a la utilización de la mejor tecnología óptica portátil del mercado, los profesionales técnicos de AsorCAD pueden asumir los retos tan complejos que les plantean sus clientes diariamente. Actualmente cuentan con más de 3.000 clientes en todo el mundo y han implementado la tecnología 3D (escáneres, software e impresoras 3D) en más de 200 empresas en toda España.

Forma parte del grupo Mastertec y colabora estrechamente con su división 3d, Mastertec3d, ofreciendo servicios de impresión 3d y asesoría para la implementación de la tecnología 3d en todo tipo de empresas.

Sobre DFactory Barcelona

DFactory Barcelona nace para ser un nodo orientado a la creación de un ecosistema que promueva el fomento y el desarrollo de la industria 4.0. El centro va a ser una herramienta para transformar el tejido productivo español y acompañar a las empresas en su proceso de digitalización.

Se trata de una asociación privada sin ánimo de lucro, impulsada por el CZFB en alianza con Leitat, que busca posicionar a Barcelona como el centro de la innovación 4.0 del sur de Europa y fomentar la creación de un ecosistema de atracción de talento, tecnología e inversiones en un espacio único que aúne a las empresas más innovadoras con los proyectos tecnológicos más vanguardistas.

