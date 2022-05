​Los Cat Café Poema Aurora Peregrina Varela Rodriguez

sábado, 28 de mayo de 2022, 10:38 h (CET) En A Coruña hace años

se ha abierto un Cat Café, por gente sensible que ama a los gatos callejeros.

De poco a poco van llegando animalitos al Cat, y la gente va adoptando con cara de felicidad.

Importante no abandonarles, detrás de cada uno hay historias de luchas por sus rescates, salud y propiciarles victorias.

Insisten en castraciones, microchips, vacunaciones, amor y esterilizaciones.

Sus gatos son cariñosos, saltarines y hermosos.

... En la foto dos hermanitos rescatados de las calles de Ames. Ahora tienen 15 años. Son Pedro y Santy.

