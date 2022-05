Los robot limpiafondos automatizados de piscinas de Swimhome Emprendedores de Hoy

Cuando se aproxima el verano, tener una piscina para poder disfrutar del agua tras la jornada laboral o durante el fin de semana es un placer invalorable. Tenerla en perfectas condiciones es muy importante, por lo que uno de los elementos esenciales en este caso es el limpiafondos, cuyo uso es evitar el deterioro del agua.

En la tienda online Swimhome, es posible encontrar distintos modelos de robot limpiafondos, que son una de las mejores y más prácticas maneras de asear una piscina. Estos dispositivos no solo se ocupan de la higiene del suelo, sino también de las paredes y la línea de flotación.

Swimhome dispone de una amplia gama de limpiafondos automatizados Los limpiafondos permiten disfrutar de piscinas en óptimas condiciones, sin suciedad ni riesgos para la salud. De esta manera, se evita la propagación de microorganismos dañinos. Adicionalmente, los que son automáticos cuentan con prestaciones extra como el uso de un control remoto y la posibilidad de efectuar una programación automática de las sesiones de limpieza.

En el catálogo de Swimhome, es posible encontrar distintas marcas y modelos. Por ejemplo, el robot limpiafondos Dolphin E30 es de diseño compacto y tiene una excelente capacidad de limpieza para piscinas de hasta 12 metros de longitud. Los ciclos de higiene que realiza este aparato son de hasta 2 horas de duración. Como es liviano, el manejo y vaciado al extraerlo del agua es muy sencillo.

A su vez, el barrefondos Zodiac Vortex OV 5480 iQ 4WD, también disponible en Swimhome, se apoya sobre 4 ruedas que obtienen una gran adherencia en todo tipo de revestimientos. Se diferencia por una función de control WiFi que permite su manejo desde cualquier dispositivo móvil. No necesita el uso del sistema de filtración de la piscina para garantizar la higiene y cuenta con 2 ciclos de limpieza distintos.

Otra de las opciones disponibles es el robot limpiafondos Leopard Connect de Aquallice, el cual cuenta con una batería de litio recargable y no tiene cables. Además, posee un giroscopio integrado y una función de auto reserva. Por lo tanto, cada vez que toca la pared invierte la marcha. Este dispositivo se puede manejar desde una aplicación disponible para cualquier teléfono inteligente, a través de la cual es posible programar la limpieza de la piscina.

Otras opciones para limpiar el suelo de la piscina Además de los robots existen otras opciones de limpiafondos. Los más económicos son los manuales, pero uno de sus mayores puntos en contra es que requieren el esfuerzo físico del usuario para funcionar. Asimismo, los hidráulicos son una solución fiable, aunque requieren que la piscina cuente con una bomba de filtración potente.

Cada robot limpiafondos disponible en Swimhome, supone una excelente opción para mantener en condiciones una piscina. Estos dispositivos son una solución eficiente y de bajo consumo eléctrico para mantener el agua en perfectas condiciones.



