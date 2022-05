Lanzarote vuelve con ganas a la Liga Europea de Vela Emprendedores de Hoy

viernes, 27 de mayo de 2022, 13:58 h (CET)

La semifinal de la Sailing Champions League, o Liga Europea de Vela, tendrá comienzo esta semana en Vilamoura (Portugal). La competición empieza el jueves 26 de mayo y acaba el domingo 29, y se esperan unas condiciones perfectas para la navegación a vela.

Este método de competición es muy original. Los participantes navegan en embarcaciones idénticas, las cuales van a ser los J70 en esta ocasión. Las tripulaciones van rotando de barco, premiando de esta forma el talento de los regatistas y no tanto la puesta a punto. A pesar de ser cortas, estas regatas presentan una elevadísima intensidad, por lo que todos los regatistas tienen que hacer el máximo esfuerzo a lo largo de las 30 mangas que exige el campeonato. Todos los tripulantes del mismo equipo deben tener su licencia federativa por un mismo club.

Los 23 equipos que participan en la competición de Vilamoura provienen de toda Europa: Noruega, Austria, Finlandia, Lituania, Francia, Alemania, Italia, Suecia, Suiza, Países Bajos y España. De España participarán dos equipos: CN Altea y el RCN Arrecife – Lanzarote European Sports Destination. El equipo canario llega hasta aquí tras su victoria en la semifinal celebrada en San Petersburgo en 2021 y tras arrasar en la Liga Española de vela, cuando ganaron de forma contundente los dos eventos que se disputaron en Calpe y S’Arenal.

Veteranía y juventud La tripulación lanzaroteña apuesta por la combinación de la veteranía con el talento joven. Alberto Morales como patrón y Miguel Bethencourt como proa serán los más jóvenes del equipo. Los más expertos serán Pedro de León y Cristian Sánchez, que actuarán como trimmers. Todos ellos llevan días entrenando al máximo para poder llegar a la competición en las mejores condiciones. Aunque son conscientes de la dificultad que se les presenta, esperan hacer su mejor participación. “Tras la experiencia en la Liga Española de Vela viajamos a Portugal muy motivados y con mucha ilusión, pero sabemos que hay más de veinte equipos y que todos son peligrosos, así que no podremos bajar la guardia en ningún momento”, eran las impresiones del patrón Alberto Morales. Por otro lado, Cristian Sánchez añadía: “Tenemos un buen equipo y confiamos mucho en nuestro patrón, pero sabemos que no será nada fácil. Tenemos ya ganas de llegar a Vilamoura y de poder navegar en los J70”.

Final Europea en Alemania Durante el mes de julio, después de la semifinal, se celebrará la gran Final Europea en la ciudad alemana de Travemünde. El equipo de Lanzarote también formará parte de la competición. Sin embargo, cabe la posibilidad de que lo haga con otros de sus tripulantes. De esta forma, podrán ir rotando todos aquellos que han ido participando en los eventos nacionales e internacionales de estas ligas de navegación a vela.



