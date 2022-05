Consejos de COVERTTO sobre cuál es la opción más segura en cuanto a cubiertas de piscinas Emprendedores de Hoy

Cubrir una piscina con cualquier tipo de sistema no solo permite prolongar la vida útil de la piscina, sino que ayuda a disminuir riesgos en materia de seguridad.

De acuerdo con La Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor de los Estados Unidos (CPSC, por sus siglas en inglés), el 70 % de los casos de ahogamientos infantiles en piscinas se presentaron porque los niños no encontraron una barrera que les impidiera su paso. El estudio también reveló que entre 2013 y 2015 el 58 % de los decesos por ahogamiento en niños menores de 4 años ocurrieron en una piscina doméstica, por lo que, en este sentido, resulta necesario tomar medidas para proteger la vida de los menores.

Compañías como COVERTTO reconocen que las cubiertas para piscinas son la opción más segura para proteger a los más pequeños de la casa, por lo que se ha propuesto diseñar modelos que disminuyan al máximo los riesgos de accidentes.

Elegir entre cubiertas flexibles o cubiertas rígidas Aunque las cubiertas flexibles parecen una opción viable para cubrir una piscina, no son tan seguras como las cubiertas rígidas. En ocasiones, las cubiertas acumulan lluvia sobre su superficie formando un mini estanque que pone en riesgo a un niño pequeño, teniendo en cuenta que los menores de 4 años pueden ahogarse en menos de 5 cm de agua. Las cubiertas para invierno y las cubiertas flotantes pueden, incluso, aumentar el riesgo de ahogamiento, ya que dan una apariencia de superficie rígida que el niño podría intentar cruzar, cayendo por debajo de la lona, quedando atrapado y fuera de la vista de los adultos.

Por este motivo, es recomendable adquirir una cubierta rígida para cubrir una piscina, en especial, si hay niños que puedan sufrir accidentes. COVERTTO ofrece innovadores diseños de cubiertas bajas, rígidas, con y sin carril, las cuales protegen a los más pequeños de la casa y ayudan a mantener en excelentes condiciones cualquier piscina. Gracias a la alta calidad de fabricación de su estructura en aluminio, es posible aumentar el periodo de uso de la piscina, incluso si se encuentra ubicada en la montaña y zonas de nieve. Estas cubiertas ayudan a mantener limpia el agua de agentes contaminantes y disminuyen considerablemente su período de evaporación.

Diseños seguros y elegantes Las cubiertas, además, cuentan con paneles de vidrio o policarbonato que ofrecen una apariencia elegante y que le permiten a la estructura integrarse fácilmente con cualquier entorno. Todas la referencias que ofrece esta compañía tienen la posibilidad de motorizarse, con el objetivo de que sea un adulto, mediante un mando remoto, quien active el mecanismo que libera la piscina, disminuyendo aún más el riesgo de accidentes.

COVERTTO espera que las casas particulares o alojamientos de todo tipo abiertos al público que cuentan con piscina propia, instalen una estructura que les permita mantener en excelentes condiciones su piscina y ofrecer un momento de esparcimiento seguro a sus habitantes o huéspedes más pequeños.



