La presencia de la mujer en la defensa del planeta Emprendedores de Hoy

viernes, 27 de mayo de 2022, 13:01 h (CET)

La presencia de la mujer en la lucha por la conservación del planeta es cada vez más frecuente en el escenario mundial.

Participan muy a menudo en todas las demandas y protestas a favor del medioambiente en cualquier lugar del mundo. Una muestra de ello, fue el pasado noviembre en Glasgow, donde mujeres de todo el planeta se apoderaron de la tribuna en la Conferencia sobre el Cambio Climático COP26. Allí, denunciaron que el 80 % de los desplazados por el desastre medioambiental son mujeres, según informa el portal especializado thewoment.org.

Las mujeres son clave para salvar el planeta En esa concentración de Glasgow las mujeres llegaron con una marioneta caminante gigante llamada Little Amal. La muñeca de 3,5 metros de altura llamó la atención de los asistentes a la plenaria. Fue colocada junto a la activista climática de origen samoano Brianna Fruean. La dirigente dijo a los presentes que la emergencia climática amplifica las desigualdades existentes entre los géneros a nivel global.

Esa desigualdad es la que ha incrementado la presencia de la mujer en la defensa del planeta. Una de las figuras defensoras de esta realidad es Indra Nooyi, una alta ejecutiva de Amazon y del Consejo Internacional del Cricket. Es considerada una de las 100 mujeres más poderosas del mundo y en abril de 2021 escribió una carta abierta al Consejo del Premio Earthshot, en la que hizo un llamamiento a todo el mundo.

En el escrito, la experta remarcó que es necesario actuar en el presente, si no el daño en el planeta será “irreversible”. Abogó por soluciones tecnológicas argumentando que las herramientas “ya están allí” y que solo hay que identificarlas y ampliarlas. La defensa del ecosistema forma parte de una de las pasiones filantrópicas de Nooyi, quien también fue directora general de PepsiCo entre 2006 y 2018.

Las mujeres: un símbolo de la lucha ambiental Uno de los nombres femeninos más mediáticos en los últimos tiempos ha sido también el de la joven Greta Thunberg. Ganó notoriedad a partir de 2018 cuando comenzó la ola de protestas escolares en Estocolmo para reclamar soluciones para la crisis climática. El pasado abril, en el Día de la Tierra, la activista criticó duramente el papel de muchos gobernantes de distintos países, los cuales, según ella, celebran la fecha al mismo tiempo que destruyen el planeta.

Junto a la impulsora del movimiento Fridays For Future ha destacado también otra joven indígena de Brasil. Artemisa Xakriabá denuncia la deforestación indiscriminada del Amazonas en distintas instancias mundiales. Siguiendo la misma línea, se dice que hasta el desarrollo del concepto de ‘sostenibilidad’ pertenece a una mujer. Se trata de la noruega Gro Harlem Brundtland, cuyo aporte más significativo es su definición de ‘desarrollo sostenible’, que ha sido adoptado por la ONU.

En el continente asiático, destaca la labor de Vandana Shiva, la abanderada hindú del llamado ecofeminismo aboga por una transformación de la sociedad para hacer frente al cambio climático.

Hay otros muchos nombres femeninos en la lucha ambiental de diferentes edades y nacionalidades. Todas reclaman acciones inmediatas, más allá de la retórica política imperante para un mundo más sostenible y justo para todos.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.