Tin DeFi, una de las apps que hace el mundo cripto fácil

viernes, 27 de mayo de 2022

Hoy en día, más de 300 millones de personas participan del mercado de las criptomonedas y otras 60 millones utilizan distintos tipos de billeteras digitales que se apoyan en la tecnología blockchain. El universo de las criptomonedas está ampliándose, aunque no tiene un punto de encuentro para todos los que participan en él, por lo que la información circula por las redes sociales, foros y otras plataformas de manera dispersa.

Con el objetivo de favorecer la comunicación, colaboración y potencial de la comunidad de usuarios de criptomonedas, Tin DeFi ofrece un espacio en el que es posible tener toda la información sobre los proyectos cripto y otros temas de interés para estos usuarios en un solo lugar sin demoras ni distracciones.

Tin DeFi, una de las primeras redes sociales descentralizada para el mundo cripto Según un informe elaborado por las compañías digitales Adjust y Apptopia, en 2021, la cantidad de usuarios de aplicaciones vinculadas a las criptomonedas creció un 902 % en relación con el año anterior, lo que marca un período de auge. Por otra parte, las métricas relacionadas con el engagement de los usuarios en las apps de proyectos cripto son superiores a las que tienen las plataformas de compraventa tradicionales.

Esto significa que la duración de las sesiones, la cantidad de sesiones por día, las tasas de retención y la fidelización son muy superiores en este tipo de aplicaciones. Entonces, en este contexto, Tin DeFi permitirá a los usuarios interactuar y colaborar entre ellos de forma efectiva y justa. Además, podrán optimizar su tiempo, ya que tendrán todas las funcionalidades y la información en una sola plataforma.

Por otra parte, en Tin DeFi será posible mantener el anonimato sin dejar de disfrutar de ningún beneficio. El acceso está asegurado para todos los interesados, tengan o no una cuenta en una billetera digital. La seguridad de la app está garantizada por el partner SCAN DeFi, lo que va a permitir la realización de acuerdos entre distintos usuarios y proyectos con un sistema confiable de smart contracts.

Múltiples funcionalidades para proyectos cripto en un solo lugar Tin DeFi estará disponible para Android e iOS y es un proyecto que permite una gran escabilidad, con el propósito de cambiar el mundo cripto y facilitar el flujo de la información para concertar acuerdos y proyectos.

Para lograr este objetivo, los usuarios contarán con todas las funcionalidades más utilizadas en una sola aplicación. En este sentido, Tin DeFi incluye opciones de mensajería instantánea, zonas de comercio, noticias, entretenimiento, análisis y distintos espacios destinados a los diversos integrantes de esta comunidad. De esta manera, los influencers, los proyectos, los inversores o ventures y los usuarios particulares podrán compartir y acceder al contenido que les interesa.

Tin DeFi promete ser una aplicación intuitiva y fácil de usar para unificar a los usuarios del mercado de criptomonedas, y además una herramienta vital para el desarrollo de proyectos cripto.



