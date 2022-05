Los beneficios del salto en cama elástica, por Nova Jump Emprendedores de Hoy

viernes, 27 de mayo de 2022, 12:36 h (CET)

Los parques con camas elásticas o los trampoline parks ofrecen experiencias divertidas a grupos de familiares o amigos. Asimismo, el hecho de llevar a cabo esta actividad durante un periodo de tiempo continuo, contribuye a la mejora de la condición física de las personas que lo realizan como alternativa de entrenamiento deportivo.

El centro de deporte y ocio con sedes en Santiago de Compostela y Madrid, Nova Jump, reconoce los beneficios del salto en cama elástica, por lo que se ha dispuesto a señalar algunas de sus cualidades como rutina de ejercicio.

Beneficios del salto en cama elástica En primer lugar, mantener el equilibrio y realizar un movimiento armónico durante el salto permite que las personas, en especial los niños, puedan desarrollar habilidades en su sistema psicomotor, mejorando el equilibrio y la capacidad de reaccionar ante movimientos rápidos. Sumado a esto, el salto continuo en este tipo de superficies también acelera el metabolismo, permite una quema acelerada de grasas y favorece la pérdida de peso.

En términos de bienestar mental, el salto continuo en cama elástica es un ejercicio muy beneficioso para mejorar habilidades cognitivas y disminuir el estrés. Su práctica continua ayuda a mantener la atención y a aumentar la concentración, ya que libera la mente de los distractores más comunes, enfocándola a una única actividad. Por otra parte, al ser considerado como un ejercicio físico, también estimula la producción de endorfinas, brindando una sensación de relajación y euforia que permite a las personas distanciarse de sus preocupaciones cotidianas.

Una actividad física de alto rendimiento El salto en cama elástica es una práctica cada vez más frecuente entre los apasionados por el fitness,ya que reduce en un 40 % el estrés sobre las articulaciones, en parte, porque la rodilla y el tobillo no reciben todo el peso del cuerpo durante el salto. Este se soporta sobre una superficie blanda, lo que permite fortalecer la estructura ósea, mejorar la resistencia y definir la musculatura en partes del cuerpo que no se trabajan normalmente en otro tipo de ejercicios más tradicionales.

Los movimientos repetitivos que se realizan durante el salto también aceleran la frecuencia cardíaca y mejoran considerablemente la salud cardiovascular, disminuyendo el riesgo de sufrir enfermedades relacionadas con el sistema circulatorio. Con estas cualidades y ventajas, Nova Jump espera que las personas se sensibilicen sobre las bondades del salto en cama elástica y contemplen esta práctica como un ejercicio con incontables beneficios para la salud, desde el punto de vista físico o mental.



