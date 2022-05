Convenio de colaboración entre SABWAY y Banco Sabadell Emprendedores de Hoy

viernes, 27 de mayo de 2022, 12:26 h (CET)

El trabajo que llevan a cabo las empresas de movilidad sostenible es una de las claves para consolidar la transformación en los modelos de transporte como respuesta al cambio climático.

En ese sentido, la empresa de vehículos de movilidad eléctrica personal SABWAY ha establecido un acuerdo con el Banco Sabadell con el objetivo de mejorar y facilitar los planes de financiación a futuros franquiciados SABWAY. Con una inversión reducida, las personas interesadas en impulsar proyectos de emprendimiento pueden aprovechar esta propuesta para ingresar al mundo de las franquicias.

¿En qué consiste el convenio de colaboración entre SABWAY y Banco Sabadell? El convenio de colaboración entre SABWAY y Banco Sabadell consiste en favorecer el acceso a la financiación, garantizando las mejores condiciones del mercado. De esa manera, los futuros franquiciados pueden emprender o autoemplearse abriendo una nueva tienda con rentabilidad económica segura.

Sin lugar a duda, este acuerdo supone un paso más para facilitar la apertura de nuevas tiendas de vehículos eléctricos de movilidad personal, considerando que este sector registra un amplio crecimiento y grandes expectativas a futuro. En respuesta a la demanda del consumo consciente, el modelo SABWAY se perfila como una alternativa para los consumidores responsables.

En cuanto al procedimiento de colaboración, el franquiciador debe facilitar a Banco Sabadell los datos de contacto de los franquiciados o potenciales franquiciados. El objetivo es valorar qué tipo de producto y servicio financiero se puede ofrecer a quienes integren esa lista, mediante una gestión personalizada con cada cliente.

La implementación del modelo de negocio franquiciado de SABWAY Después de la pandemia, el mercado fue testigo de una tendencia en pleno crecimiento que ha llevado a que usuarios y consumidores no eco desarrollen una sensibilidad por marcas y productos que prioricen el cuidado del planeta. Una de ellas es SABWAY, cuyo modelo de negocio forma parte de una industria revolucionaria que asegura éxitos económicos.

En la actualidad, la empresa cuenta con más de 25 tiendas en funcionamiento, con un modelo probado e innovador que incluye ventajas como la inversión reducida, con un canon de entrada que alcanza los 13.990 €. Asimismo, las formaciones que ofrecen, tanto sobre los productos y el sector, como de la gestión y administración, permiten que los emprendedores no requieran de experiencia en el negocio.

SABWAY brinda acompañamiento y asesoría en el proceso de apertura, con las particularidades del know-how (saber hacer y hacerlo bien), lo que significa una ventaja para rentabilizar la inversión. Por su parte, el Banco Sabadell ofrece interesantes ventajas y condiciones de financiación que hacen el proceso más simple y claro.



