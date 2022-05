¿Por qué son importantes las empresas madereras con certificados FSC ® y PEFC ™?

La deforestación es una práctica aplicada por grandes industrias con el objetivo de conseguir materia prima. No obstante, tal práctica se establece como una de las principals causantes de los problema medioambientales. Al respecto, en la Cumbre Climática COP26, 100 líderes internacionales se comprometieron a detener esta actividad para el año 2030.

No obstante, la lucha contra esta actividad no es algo actual, se ha gestado desde 1999 con la creación del organismo PEFC. Este ente es el encargado de certificar a las fábricas que hacen un buen uso de los bosques sin causarles daños. En este sentido, la empresa de Almacén de maderas MAJOFESA se ubica entre las opciones españolas que cuentan con dicho certificado, además, cuenta con el aval FSC, por lo que sus clientes pueden estar tranquilos al adquirir productos que garantizan la sostenibilidad.

Importancia de los certificados FSC y PEFC El cuidado ambiental es una de las preocupaciones más notables en los últimos años. Por lo tanto, se han implementado medidas que controlan el buen uso de los recursos naturales. En el caso de las empresas madereras es importante contar con ciertas certificaciones que garanticen un uso sostenible de los recursos.

En este sentido, el PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification) y el FSC (Forest Stewardship Council), son organizaciones internacionales sin ánimo de lucro que promueven la gestión sostenible de los bosques, el equilibrio ambiental y el uso de productos reciclados. Ambos entes otorgan certificaciones a empresas que cumplen con estos requisitos. El PEFC, en particular, permite demostrar que se cumplen los requisitos de sostenibilidad frente a la Unión Europea.

Estas certificaciones le permiten saber a los clientes que con su compra están haciendo un consumo responsable. A su vez, se le hace frente a la deforestación, un problema grave que arrasa y sobreexplota los bosques del planeta. Como consecuencia de esta situación, se ha perdido una gran parte de la biodiversidad, a la vez que han empeorado las condiciones de vida de muchas especies.

La política ambiental de MAJOFESA MAJOFESA es un almacén de madera ubicado en Valencia, España. Cuenta con una amplia trayectoria en el sector, lo que lo ha convertido en un referente a nivel nacional. Se caracteriza por tener un equipo profesional y cuidadoso con el proceso de fabricación. Por esto, cuentan con las certificaciones FSC y PEFC, lo que incluye a MAJOFESA en la llamada Cadena de Custodia Forestal Mundial. Estas certificaciones aseguran que la empresa evita la contaminación, alteración y destrucción de los ecosistemas.

Para poder obtener el certificado y renovarlo, la empresa debe identificar cada madera con un número que indica la cantidad, calidad, tipo de madera, certificados, trazabilidad, tiempo de secado, entre otros elementos. Para un mejor registro y control, cada producto es almacenado según su tipo, calidad y grosor. Además de este riguroso control, la empresa cuenta con una variedad de maderas coníferas, frondosas, tropicales y semielaboradas de alta calidad.

Los usuarios que deseen cuidar el medioambiente pueden adquirir materia prima de almacenes con las certificaciones correspondientes.