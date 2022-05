Torb Indoor lleva la organización profesional de espacios al interior de Cataluña con nuevas ideas Emprendedores de Hoy

viernes, 27 de mayo de 2022, 11:26 h (CET)

Las estrategias de la organización profesional de espacios, diseñadas por Jordi Valldosera y el equipo de Torb Indoor, han beneficiado a muchos hogares de la ciudad de Barcelona y de su área metropolitana.

Valldosera aplica una innovadora metodología para disponer de forma ordenada de todos los elementos que se almacenan en cocinas, armarios, garajes o trasteros de los hogares, buscando mejorar su funcionalidad y estética. Ahora, Torb Indoor amplía sus horizontes a entornos rurales del interior de Cataluña, donde Valldosera piensa enseñar los beneficios y cualidades de la organización profesional de espacios en hogares de zonas que desconocen este necesario y novedoso servicio.

Beneficios de la Organización Profesional La Organización Profesional es una nueva profesión que surge de la necesidad en muchas personas de solicitar servicios de orden personalizados al no disponer de tiempo o de ganas para organizar sus espacios del hogar, oficinas, mudanzas, documentos, etc. Concretamente, la organización profesional de espacios, de la que Jordi es especialista, trae numerosos beneficios para la salud emocional de las personas. Una vivienda ordenada genera una respuesta sensorial positiva que favorece el equilibrio emocional y mejora los estados anímicos, ya que quien la habita puede disfrutar de lugares cuyos elementos se encuentran en una disposición armónica y estructurada. Además, contar con una metodología de organización a través de sencillas pautas, ayuda a mantener al alcance de la mano, los objetos que se utilizan con mayor frecuencia, disminuyendo tiempos de búsqueda y aumentando el control de las pertenencias.

En los entornos rurales, al igual que en las grandes ciudades, es fundamental que los espacios se encuentren ordenados de forma estratégica y funcional, pero, a diferencia de estas, hay que tener en cuenta que por el tipo de construcciones y la forma de vivir que se lleva en estas zonas, suelen disponer de espacios mucho más grandes, como garajes o habitaciones enormes que corren el peligro de acabar siendo pequeños trasteros con acumulación excesiva de objetos “olvidados”. Como cada actividad requiere de una disposición de elementos diferente, Jordi ha diseñado una metodología de organización completamente personalizada que permite mejorar los tiempos de trabajo y mantener en perfectas condiciones cada estancia.

Planificación y metodología de la organización espacial En primera instancia, Valldosera y su equipo de colaboradores programan una reunión donde se analiza el estado del espacio y los elementos que se almacenan para planificar, junto con el cliente, las acciones que se deben realizar para su correcta organización. Con los resultados de esta reunión, el equipo elabora un plan de ejecución y un presupuesto que contempla la limpieza y la distribución estratégica de los elementos en el espacio. Después de aprobarse el plan, el equipo procede a ejecutar las acciones de organización profesional y a analizar los resultados al final del proceso.

En caso de necesitarse unidades extra de almacenaje que puedan mejorar el resultado final de los proyectos, el equipo realizará oportunamente las sugerencias de qué equipos adquirir y dónde realizar su compra. Asimismo, Torb Indoor se encarga de retirar todos los utensilios descartados y redirigirlos para su reciclaje, donación o punto verde correspondiente.

Con este plan de trabajo, Jordi Valldosera y el equipo de Torb Indoor espera extender su metodología de organización profesional a entornos más rurales, apartados del área metropolitana. Sus estrategias de trabajo se encuentran avaladas por la Asociación de Organizadores Profesionales de España (AOPE), ubicando a esta compañía como una empresa líder en Cataluña.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Los beneficios del salto en cama elástica, por Nova Jump Los vinos franceses y el champagne de Vinomet ¿Por qué registrarse en LinkMusic, la plataforma especializada en música? Convenio de colaboración entre SABWAY y Banco Sabadell ¿Cómo mejorar el rendimiento deportivo sin tener que entrenar más? de la mano de Nut&Health, nutricionista deportivo en Valencia