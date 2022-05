Spanish Revolution, 11 años de activismo audiovisual Emprendedores de Hoy

Muchos de los participantes de la manifestación multitudinaria del 15 de mayo de 2011 siguen organizándose para revertir la realidad que los llevó a las calles hace 11 años. Hoy en día, la lucha contra la desigualdad social y la corrupción de políticos, empresarios y banqueros sigue presente en los proyectos originados a partir de dicho movimiento.

En este sentido, Spanish Revolution es uno de los colectivos que nació simultáneamente con el 15M y que ahora supera la década de activismo audiovisual. Este portal de información ha logrado un considerable alcance mediático y demuestra que su compromiso sigue vigente a través de las tecnologías de la información.

La clave para Spanish Revolution: la continuidad de valores Uno de los reclamos más contundentes del 15M exigía la constitución de un sistema democrático real, en parte motivado por el bipartidismo imperante del PP y del PSOE. Esto explica por qué los proyectos informativos como Spanish Revolution aún insisten en la reivindicación de la conciencia política y social a través de su ejercicio. Hasta el día de hoy, la plataforma sigue firme en su postura de no representar a ningún partido ni asociación.

El equipo del portal apuesta por una sociedad donde la vida sea digna y más importante que los intereses económicos y políticos. Por tal motivo, la plataforma fomenta el cambio e informa sobre acontecimientos relevantes del mundo que suelen ser ignorados por las grandes agencias de noticias. Esto lo logran a través de sus secciones de política estatal, derechos y libertades, internacionales, medioambiente, economía y opinión.

La fuerza virtual de Spanish Revolution El 15M también se caracterizó por una predominancia de los protestantes jóvenes, quienes representan el mayor público de las nuevas tecnologías de la información. Es por ello que Spanish Revolution ha logrado un buen posicionamiento en las redes sociales. El portal registra más de 1.000 millones de minutos de reproducción en Facebook. En esta plataforma, el medio ha alcanzado un máximo de 3 millones de seguidores.

En su afán de seguir reinventándose, ahora el equipo apuesta por otros servicios digitales en auge. La evolución hacia la plataforma Twitch es una de las estrategias. Allí se presenta un programa diario en directo de actualidad conducido por la periodista Marina Lobo. El material, que tiene como nombre HECD (Hasta el c*** de…), ya cuenta con más de 80 ediciones.

Asimismo, el portal prepara otros vídeos de manera diaria que se enmarcan dentro de la política nacional o internacional, la defensa de derechos, la divulgación o la denuncia social.

Los 11 años de activismo de Spanish Revolution no han logrado cansar a sus impulsores. Gracias a la apuesta de redactores, guionistas y profesionales audiovisuales, el medio sigue publicando día tras día para sus lectores de todo el mundo.



