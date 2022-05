Keilley Lee Marques asiste al Festival de Cannes 2022 Emprendedores de Hoy

Como una tendencia en internet en todo el mundo, destaca el 75º Festival de Cannes.

Celebridades y personalidades destacadas de todo el mundo han pasado por la alfombra roja haciendo alarde de su belleza y talento. Estos certámenes son un lugar perfecto para la exposición global, la creación de redes y la construcción de relaciones profesionales cercanas entre las personas que trabajan duro para llegar aquí. La empresaria Keilley Lee Marques ha vuelto este año al festival, que no visitaba desde 2019, para ejercer de relaciones públicas.

La presencia de la bloguera en los grandes eventos Keilley Lee Marques es una persona sociable, fascinada por la diversidad cultural. Le gusta viajar a diferentes partes del mundo para explorar y vivir experiencias de primera mano, pasando tiempo con las personas y sus culturas, y luego escribir sobre ellas. En el Festival de Cannes 2022, Keilley Lee Marques ha encajado a la perfección. Fue invitada por la Dirección General de Cine (DGCINE) para promover a la República Dominicana como el destino cinematográfico ideal. Con este fin, ha participado en el Marché du Film, uno de los mercados cinematográficos más grandes del mundo y la contraparte comercial del festival de cine.

Keilley Lee Marques, mujer espontánea y apasionada, es madre, empresaria, bloguera y comercializadora digital. Como en esta ocasión, Marques ya ha trabajado anteriormente cubriendo la celebración de los eventos más lujosos, como la semana de la moda de Barcelona o ​​el Festival de Cannes 2019, entre otros.

Relación con profesionales inspiradores Durante el festival, Keilley Lee Marques ha socializado con varias personas de la industria cinematográfica que han estado presentes en Cannes. Ha participado en conversaciones con actores, productores, directores, escritores y artistas de la India, Rusia, Canadá y muchos otros países. Marques ha entablado una buena relación con el actor indio Rahat Kazmi, quien ha asistido al certamen para presentar las primeras imágenes de la película indo-británica Country of the Blind. Otros nombres destacados de la industria de Bollywood con los que ha coincidido son Tariq Khan e Inaamulhaq.

Zeynep Tuğçe Bayat es una actriz turca involucrada en una película que cuenta una hermosa historia sobre amantes españoles y turcos. Keilley Lee Marques ha aprendido mucho de ella, de su cultura y de su profesión y ha quedado asombrada de su pasión y talento. La relaciones públicas ha quedado verdaderamente conmovida por personalidades como Daiane Rosario, una destacada productora de Brasil, que empodera a la comunidad negra y femenina en la industria cinematográfica.

La experiencia de Keilley Lee Marques en el Festival de Cine de Cannes ha sido cautivadora, satisfactoria y fructífera. Ha conocido a cientos de personas que trabajan duramente para lograr sus sueños, mientras ella misma se centraba en lograr sus objetivos profesionales.



