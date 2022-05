Disney + se une a Netflix en las plataformas que incorporan publicidad en sus contenidos

Grupo Antón se hace eco de la noticia lanzada por Cinco Días sobre la posibilidad de creación de una suscripción en la plataforma de Disney + con publicidad Grupo Anton, una agencia de publicidad en Elche especializada en publicidad exterior en Elche, se hace eco de la información aportada por Cinco Días sobre la creación de una suscripción con publicidad en la plataforma de Disney + siguiendo los pasos de Netflix.

Disney + se ha planteado la idea de crear una suscripción con publicidad. Esta idea ha sido más sonada en la plataforma de Streaming Netflix, aunque la idea originaria fue de Disney +.

Se prevé que este año se hará realidad y se ofrecerá una opción adicional para los potenciales suscriptores.

Las distintas compañías tienen claro que el actual modelo de negocio que tienen marcado está tocando techo y, por ello, tienen que pensar nuevas posibilidades para aumentar el número de suscriptores, única forma de conseguir ingresos constantes y fijos.

Este modelo de negocio ya estaba implantado en España con Movistar +, ya que se muestra un anuncio antes de acceder al visionado de una película o evento deportivo. Evidentemente, esta suscripción será inferior que la que pagan actualmente los usuarios que no ven interrumpidos los contenidos que visitan por un anuncio.

A finales de este año, esta opción ya estará disponible, si todo marcha con el mismo ritmo. En principio, se lanzaría en todas las regiones que tiene presencia la plataforma, incluida España. Igualmente, los tiempos serán parecidos a los de Netflix y, por el momento, no se tienen noticias de las plataformas HBO, Prime Video y Apple.

Otra novedad que ha presentado Netflix en los últimos tiempos es que las contraseñas no podrán tener uso compartido. Para solucionar esto, aplicarán una tarifa mucho más reducida y, así no percibir pérdidas. Estas medidas han surjido tras la bajada de suscriptores en Netflix para hacer frente a las pérdidas con nuevos planes que traigan de nuevo ganancias a la plataforma. Disney, por el momento, no cuenta con esta bajada de suscriptores pero quiere ser precavida y unirse a esta nueva solución para mejorar sus datos económicos a través de la publicidad.