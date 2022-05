Ya están disponibles los calendarios de las Ferias del Libro en diferentes ciudades españolas Comunicae

viernes, 27 de mayo de 2022, 17:03 h (CET) Editorial Desclee se hace eco de la noticia lanzada por los 40 sobre el calendario de Ferias del libro que se celebrarán en Barcelona, Valencia, San Sebastián y otras más Editorial Desclee, una editorial donde comprar Biblia y comprar libros sobre la Biblia, se hace eco de la información aportada por los 40 sobre el calendario de todas las Ferias del Libro que se darán a lo largo de toda la geografía española, destacando Barcelona, San Sebastián y Valencia.

Tras dos años de parón, el Día del Libro y otros eventos culturales se han podido celebrar de forma presencial. Este es un momento perfecto para conocer a nuevos autores, charlar sobre las nuevas novedades o conseguir algún autógrafo dentro de la novela favorita.

Cada ciudad elige una fecha concreta para celebrar esta Feria del Libro y así se puedan disfrutar de muchas sin que se pisen las fechas y los autores puedan hacer distintas rutas.

Feria del libro Antiguo y de Ocasión de Madrid.

Esta se celebra en el Paseo de Recoletos y en esta ocasión será la 43ª edición y se celebrará entre los días 29 de abril y 16 de mayo. La Asociación de Libreros de Lance es la entidad organizadora y cuenta con la participación de los libreros de Madrid, Barcelona, Sevilla, Salamanca, Huesca, Granada, Zaragoza, Segovia y Pamplona.

Feria del libro de Madrid

El Parque del Retiro será el escenario que acogerá la 81 edición de la Feria del libro de Madrid los días 27 de mayo al 12 de junio. Los invitados no están confirmados aunque se espera que sean más de 50 de distintas regiones y géneros.

Feria del libro de Valencia

La 58 edición se celebrará entre los días 28 de abril y el 8 de mayo en los jardines e Viveros de la ciudad. La entidad organizadora de la feria es la Fundación de la Fira del Llibre de Valencia y el Gremi de Llibrers de València.

En Bilbao también tendrán lugar dos ferias del libro. Por un lado, la Feria del libro de Bilbao, que se celebrará los días 2 de junio hasta el 12 del mismo mes y, por otro lado, la Feria del Libro Antiguo de Bilbao que tendrá lugar en octubre.

Otra feria que tiene lugar en octubre es la Feria del Libro antiguo de Vitoria - Gasteiz en la Plaza de Correos. En San Sebastián, el verano se acompañará de un buen libro adquirido en la Feria del libro que se celebrará en agosto en la Plaza Guipúzcoa.

Como en otras ocasiones, la Plaza Nueva de Sevilla reunirá a los autores de las novelas más leídas en una fecha todavía no confirmada, aunque todo apunta a que se tratará del mes de octubre. Sin salir de Andalucía, primero se hará una parada en la Feria del libro de Granada, que tendrá lugar en este mes de mayo.

Valladolid también acogerá el mes que viene su feria del libro y, en esta ocasión, cuenta con Irlanda como país invitado. En el mismo mes, será Zaragoza la que también celebra esta feria en la Plaza del Pilar, en el epicentro de la ciudad.

Después del verano, se espera una nueva edición de la feria del libro de Barcelona, celebrada en el mes de octubre en el recinto de la Gran Vía de la Ciudad Condal.

