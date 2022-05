La impresión térmica, láser y de tinta, tres formas de imprimir con ventajas muy diferentes, según Ofi-Logic Comunicae

viernes, 27 de mayo de 2022, 17:06 h (CET) A la hora de comprar una impresora es muy habitual tener dudas acerca de cuál se debería comprar, puesto que hay una gran variedad y características que pueden llevar a la confusión y a la incertidumbre. Una empresa de impresoras explica cuál es la diferencia entre ellas y cuál es la que mejor se adaptará a las necesidades de cada comprador Las impresoras pueden clasificarse de muchas formas, no obstante, las impresoras que más destacan y más se utilizan son tres: térmicas, de inyección o tinta y láser. Ofi-Logic, una empresa experta en soluciones de impresión y servicios informáticos, asesoramiento y venta y alquiler de equipos profesionales de alta calidad, explica la diferencia entre los tres tipos de impresoras más compradas por las empresas y particulares, en qué se diferencian y qué funciones diversas cumple cada una.

“La impresora térmica es, quizás, la menos conocida por las personas. El funcionamiento de estas impresoras es mediante unas agujas que se activan y se calientan y que posteriormente hacen contacto con el papel. Para poder imprimir con esta impresora es importante utilizar papel térmico. Se trata de una opción cómoda y muy rápida que recomendamos para los comercios, sobre todo para realizar impresiones de tickets o recibos. Si aún no sabes de qué impresoras hablamos, son aquellas que utilizan los datáfonos, los que se utilizan para imprimir multas o entradas”, explica Ofi-Logic.

Según Ofi-Logic, las impresoras más utilizadas en oficinas que imprimen mucha cantidad de documentos son las impresoras láser. Estas impresoras funcionan con electricidad estática, es decir, una luz láser, capaz de imprimir tanto en color como en blanco y negro y a una calidad inigualable. Ofi-Logic afirma que la ventaja principal de estas impresoras trabaja con una rapidez muy necesaria en las oficinas en las que se imprime un gran volumen de documentos. Otra gran ventaja de estas impresoras es que sus consumibles son mucho más baratos y duraderos, es decir, se consumen de forma más lenta.

Por último, las impresoras de tinta son la opción perfecta para el hogar, según Ofi-Logic, puesto que son unas impresoras muy baratas y funcionan de forma muy básica y sencilla, sin tener que preparar los documentos de ninguna manera. “A la larga, los cartuchos de las impresoras de tinta son mucho más baratos que los de las demás impresoras. La ventaja es que podremos contar con una impresora que imprime tanto en color como en blanco y negro, con una gran versatilidad. Sin embargo, es importante tener en cuenta que, si se va a imprimir en grandes cantidades, será mejor optar por una impresora láser. En cuanto a rapidez, si contamos con impresoras nuevas, de última generación, la mayoría serán muy rápidas”, afirma Ofi-Logic.

