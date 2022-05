Por qué se debería ser igual de exigente con el protector solar que con el resto de la rutina de belleza Comunicae

viernes, 27 de mayo de 2022, 16:02 h (CET) Los expertos en protección solar de Medik8 convierten el I+D en el arma antienvejecimiento más poderosa desarrollando fórmulas de última generación y texturas fluidas adaptadas a cada necesidad La juventud tiene una fórmula: CSA. Tres siglas que esconden la filosofía de Medik8, la marca líder en protección solar, para conseguir revertir el envejecimiento. Pero, ¿en qué se basa la filosofía CSA? Realmente toda ella se apoya en tres poderosos ingredientes como son la vitamina C, la vitamina A y un escudo protector contra los rayos solares, el SPF, el verdadero protagonista de la rutina de belleza para logar combatir el envejecimiento y proteger del daño que sufre diariamente la piel. Es el elemento más importante en una rutina de cuidado para prevenir el envejecimiento de la piel, la hiperpigmentación y el cáncer de piel. Se estima que el 80% del envejecimiento prematuro es causado por el sol. Es por eso que la filosofía central contra el envejecimiento de Medik8 prescribe la protección solar diaria como un paso esencial para prevenir el envejecimiento de la piel, pero también es el más olvidado, puesto que no se le dedica el tiempo necesario para dar con fórmula más idónea y completa que se adapte a las verdaderas necesidades de piel.

El protector solar es el arma antienvejecimiento más poderosa. "Hace diez años, un factor 50 era inusual y solo se usaba en periodo de vacaciones, en un clima muy cálido con alta incidencia del sol, pero los consumidores ahora están acostumbrados a ver esto como algo común y muchos usan factores altos a diario en hidratantes y maquillaje, donde el SPF medio-alto ya alcanzan el 75% de las ventas totales de solares", argumenta Elisabeth San Gregorio, directora técnica de Medik8.

Las investigaciones y los ensayos clínicos han demostrado que el fotoenvejecimiento es multifactorial y se origina no solo en los rayos UVA y UVB, sino también en la formación de radicales libres, rayos infrarrojos y luz azul. "Estos rayos pueden penetrar profundamente en la epidermis y la dermis de la piel, aumentando el daño de los radicales libres y la producción de metaloproteinasas de la matriz que conducen al envejecimiento de la piel", explica San Gregorio.

Fuerte investigación en I+D

Medik8, la firma británica especialista en rejuvenecer la piel, dedica una gran inversión en a I + D para la formulación de cada uno de sus productos. Siguiendo esta premisa, ha logrado formular filtros de protección solar avanzados de alto rendimiento con texturas inigualables y fáciles de usar que son realmente atractivas para convertirse en productos de uso cotidiano en la rutina de belleza. Además, en su camino por convertirse en la marca de cuidado de la piel más sostenible del mundo, todos los protectores solares de Medik8 son compatibles con los arrecifes de coral, de acuerdo con los criterios actuales del mercado.



En sus formulaciones destacan potentes ingredientes para la reparación del ADN: escudo contra la luz azul, gracias al aceite de semilla de arándano y al extracto de theobroma cacao; acción contra la antipolución, con el extracto de marrubium vulgare, el extracto de semilla de moringa y el recubrimiento de óxido de zinc, y anti infrarrojos y anti glicación con la carnosina y enzimas reparadoras de ADN con la fotoliasa encapsulada.

Escudos de protección solar para la piel

Advanced Day Ultimate Protect SPF 50

El protector solar de uso diario, invisible e hidratante, para obtener la máxima protección contra los rayos UV todo el año. Ofrece una protección mejorada contra todos los agentes dañinos del medio ambiente. Está infusionado con infusión de escualeno nutritivo y ácido hialurónico de multipeso hidratante para aportar la mejor sensación a la piel.

PRECIO: 79€ medik8.es

Daily Radiance Vitamin C SPF30

Crema hidratante ligera todo en uno con protección solar UVA y UVB de amplio espectro SPF 30 con filtros de alto rendimiento, fotoestables y amables con la piel. Ayuda a iluminar la tez y suavizar las líneas finas y las arrugas. Rico en vitamina E antioxidante soluble en aceite para proteger las partes lipídicas de la célula.

PRECIO:78€ elcorteingles.es

Advanced Day Total Proteect SPF 30

proporciona una protección completa contra el envejecimiento prematuro causado por el medio ambiente. Es ideal para combinar con un suero de vitamina C y obtener la máxima protección durante todo el día. Rica en moringa, un potente antioxidante, y carnosina, un péptido protector de la piel.

PRECIO: 77€ mumona.com

Advanced Day Eye Protect SPF 30

Protección solar para el contorno de ojos para combatir el envejecimiento, nutrir e hidratar al tiempo que actúa como escudo contra los daños medioambientales que causan el envejecimiento. Trabaja para reducir ojeras y bolsas. Es rico en extracto de moringa, un excelente antioxidante para el tejido así como cafeína, para disminuir es aspecto de ojos cansados.

PRECIO: 54€ purenichelab.com

Physical Suncreen SPF50

Fórmula de alto rendimiento, con un factor de protección 50 y resistente al agua, diseñada para ofrecer el máximo nivel de protección contra los rayos UVA y UVB. Su fórmula protectora ayuda a mantener a raya los signos del envejecimiento prematuro de la piel, incluso en los días más calurosos del verano mientras se practican actividades al aire libre.



Disponible en centros profesionales

como Sabrina Navarro Belleza o Esther Moreno Studio.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.