3 destinos para disfrutar de un verano wellness a través de la aromaterapia con Aromatherapy Associates

viernes, 27 de mayo de 2022, 16:11 h (CET) Hoteles que apuestan por estancias saludables, de lujo, y enfocadas a recuperar cuerpo y mente junto a la marca cosmecéutica Aromatherapy Associates El verano es por excelencia la época del año donde más se disfruta de las merecidas vacaciones, donde visualizarse en lugares de ensueño, imágenes que pasan por la mente durante todo el año y que, llegado este momento, se puede hacer realidad, buscando experiencias que ayudan a recargar las baterías, liberar las tensiones y decir adiós al estrés acumulado durante todo el año. Un objetivo al que se acercan aquellos lugares en los que disfrutar de tratamientos holísticos de belleza, personalizados, y que ayudan a calmar y equilibrar cuerpo y mente para adaptarse a la perfección al verdadero significado de la palabra vacaciones.



A continuación, se listan esos hoteles que son escenario de momentos para recordar. Templos del hedonismo que no sólo diseñan con precisión experiencias de bienestar, sino que además son los elegidos por las que más saben de belleza por acoger en sus spas y centros wellness los rituales de firmas comecéuticas como Aromatherapy Associates, que aúnan sensorialidad con resultados, para salir de ellos renovado, dejándose mimar y entregándonos al dolce far niente.

Los destinos más deseados

Playa y montaña en un mismo lugar: Hotel Belmond La Residencia, Mallorca

Ubicado en plena Sierra de la Tramontana, y con vistas al pintoresco pueblo de Dejá, no muy alejado del mar, se encuentra el hotel Belmond La Residencia. Un entorno tranquilo rodeado de olivares donde poder relajarse y disfrutar de una experiencia única. Su Spa diseñado con estilo mallorquín con vigas de madera, paredes de piedra y un toque rústico, destaca por ofrecer tratamientos inspirados en el poder de los aceites esenciales y la naturaleza.



Dentro de su menú de tratamientos, se podrá disfrutar de una diversidad de experiencias corporales pensadas tanto para hombres como para mujeres de la marca británica Aromatherapy Associates. Destaca su masaje corporal Full Body Massage que, mediante la aplicación de una mezcla de aceites de Aromatherapy Associates, consigue una total relajación muscular gracias a los movimientos de presión que se realizan en todo el cuerpo. En él, se tratan la espalda, las piernas, los pies, el abdomen, los brazos, la cara y el cuero cabelludo. Una inyección de bienestar instantánea para relajar cuerpo y mente.

Tratamiento Full Body Massage junto a Aromatherapy Associates, 80 minutos, precio a consultar.

www.belmond.com

La mejor opción metropolitana para descansar: Hotel Mandarín Oriental, Barcelona

El hotel que recoge a la perfección el concepto de lujo oriental. Situado en el corazón de la vibrante Barcelona, se ha convertido en uno de los hoteles más icónicos de la ciudad. Con impresionantes vistas a la modernista Casa Batlló, ofrece una maravillosa mezcla de estilo y lujo de cinco estrellas. El singular y atractivo hotel dispone además de una experiencia de descanso completa, un spa boutique único donde poder relajarse, desconectar y equilibrar el cuerpo y la mente gracias a sus majestuosas experiencias holísticas, envueltas en el poder sanador de la aromaterapia.

Un plan para disfrutar en pareja donde la firma de cosmética nicho Aromatherapy Associates se encarga de aromatizar y poner alma a los diferentes tratamientos corporales. Destaca su experiencia de aromaterapia, un tratamiento para despejar la mente y lograr una sensación de relajación y tranquilidad física absoluta, utilizando el poder de los aceites esenciales y las mejores técnicas de masaje orientales y occidentales.

Tratamiento de aromaterapia junto a Aromatherapy Associates, 90 minutos 190€

www.mandarinoriental.es

Un entorno natural de entretenimiento, golf y relax: PGA Catalunya Golf and Wellness, costa Brava

Próximo a la ciudad de Girona, y a menos de 20 minutos de las playas de la Costa Brava, se encuentra el resort PGA Catalunya Golf and Wellness, un lugar idílico con una perfecta integración con el entorno natural. De toque mediterráneo, sus instalaciones son ideales para disfrutar en pareja por su amplia variedad de servicios y actividades, que permiten disfrutar al aire libre de actividades como el golf, sendas por la naturaleza, rutas a caballo o deleitarse de una jornada wellness en su magnífico spa.



En este lugar de ensueño ofrecen diversas experiencias de belleza, donde destaca su masaje holístico corporal totalmente personalizado, incorporando aceites esenciales de la firma fetiche de Lady Di, Aromahterapy Associates, adaptando los diferentes aromas a estado de ánimo individual, realizando mezclas exclusivas que logran relajar la mente y el cuerpo para vivir una verdadera experiencia de aromaterapia en todos los sentidos. Además, cuentan con la opción de incluir en el masaje piedras calientes o tratamientos de exfoliación corporal a través de masajes con presión adaptativa.

Tratamiento Holistic Personalised junto a Aromatherapy Associates, 60 minutos 120€

www.pgacatalunya.com

