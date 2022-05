Los fans de The OC y Embrujadas ya tienen edad para usar retinol según la web de belleza Pure Niche Lab Comunicae

viernes, 27 de mayo de 2022, 16:19 h (CET) Rompiendo el mito que asocia la vitamina A, uno de los activos cosméticos más reconocidos por sus potentes beneficios antiedad, exclusivamente a pieles maduras Tras pasar la frontera de los 30, el uso de productos que ayuden a reponer la pérdida de colágeno y trabajen para reparar el daño sufrido en la piel día a día, empiezan a ser necesarios en el neceser si se pretende mantener un rostro joven. Este tipo de productos son conocidos comúnmente como transformadores de la piel, ya que son capaces de mejorar su apariencia, luminosidad y textura desde la primera aplicación; pero también son temidos por su mala fama irritante y su potente eficacia, que los asocia a pieles realmente envejecidas y hace pensar que si se ha llegado a los 30 todavía no se tiene la edad suficiente para su uso. "Un concepto erróneo es pensar que los productos ricos en retinol están pensados solo para las pieles más maduras, no se debe esperar a a tener marcados signos de envejecimiento como líneas de expresión, arrugas profundas o falta de firmeza para comenzar a utilizarlos, ya que este mágico ingrediente aumenta la síntesis de colágeno y previene su descomposición, para una piel más repulpada y joven, al tiempo que aumenta la proliferación (regeneración celular)", explica Marta Agustí, directora técnica de Pure Niche Lab.



Cuando se comienza a utilizar retinol, todo son miedos relacionados con el desconocimiento y el mal uso de este activo. "Se debe pasar por un periodo de retinización de la piel, una fase que suele durar al rededor de un mes, donde se comienza a usar el activo de manera paulatina para que la piel lo vaya asimilando correctamente", apunta Agustí.

¿Cuáles son los beneficios de usar vitamina A en la rutina de belleza?

La vitamina A o retinol está naturalmente presente en la piel después de la absorción dietética de alimentos como el pescado y las verduras de hojas verdes. Una vitamina comúnmente conocida por su poder magistral para revertir los daños de la edad presentes en la piel. "Los retinoides renuevan a nivel celular las capas más profundas de la piel, trabajando para que migren a la superficie, eliminando así células muertas y reduciendo la producción de sebo para minimizar brotes. Aparte, trabajan para que la piel sintetice más elastina y colágeno, y previene su descomposición para que la piel esté más repulpada, proliferando la regeneración celular y disminuyendo la producción de melanina. Con esto, se reducen arrugas, finas líneas, manchas...", argumenta la experta.

Retinol para dummies

El site de belleza español donde encontrar las marcas y productos que mejor cuidan de la piel, Pure Niche Lab, apuesta por una lista de productos ricos en vitamina A, de marcas tan probadamente eficaces como 111Skin, una de las marcas más amadas de celebrities como Camila Cabello o Victoria Beckham; o Medik8, marca líder en productos con retinol que bien conoce y usa la modelo Rosie Huntington. Todos ellos están pensados para aportar beneficios rejuvenecedores a la piel e impedir que el paso del tiempo se note en el rostro, adaptándose a las diferentes necesidades, pero siempre trabajando para mejorar el estado de la piel.

El tratamiento Celestial Black Diamond Retinol Oil de 11Skin es un aceite formulado con un 1% de retinol. Capaz de mejorar la textura irregular de la piel, al tiempo que ayuda a reducir la apariencia de las imperfecciones, marcas de acné, manchas y líneas de expresión. Este tratamiento de alta intensidad trabaja para transformar el tejido y proporcionar beneficios antienvejecimiento al promover una mayor renovación celular. Además, está impulsado con partículas de polvo de diamante negro para asegurar una entrega eficaz del compuesto patentado por la marca.

Celestial Black Diamond Retinol Oil de 111Skin

Precio: 190€. purenichelab.com

Intelligent Retinol 3TR de Medik8 es un suero de noche ligero de vitamina A que alisa la textura y unifica el tono de la piel para disminuir visiblemente líneas finas y arrugas mientras duermes. El innovador suero contiene vitamina E para mejorar la estabilidad, tecnología de liberación prolongada para evitar la irritación, y escualeno, un ingrediente profundamente hidratante especialmente seleccionado para garantizar que la piel quede nutrida, repulpada y suave al instante.

Intelligent Retinol 3TR de Medik8

Precio: 48€. purenichelab.com

Crystal Retinal de Medik8 está compuesto por retinaldehido encapsulado, un principio de la familia de los retinoides hasta 11 veces más rápido que las formas clásicas de retinol. Este innovador suero minimiza visiblemente las líneas de expresión y las arrugas, reafirmando y rellenando el aspecto de la tez, para refinar visiblemente la textura de la piel y suavizar el rostro. Con ácido hialurónico y vitamina E, hidrata la piel en todos los niveles.

Crystal Retinal 3 de Medik8

Precio: 62€. purenichelab.com

Midnight Renewal de Omorovicza ofrece un impulso instantáneo a la piel, aportando suavidad, paridad de tono y luminosidad. Combate las principales preocupaciones: reduce la apariencia de líneas finas, arrugas y signos de fatiga, así como aumenta la elasticidad y la hidratación. Rico en retinaldehído, promueve la producción de colágeno, acelera la rotación celular y microalgas bioactivas que protegen la piel de los efectos dañinos del cortisol y que comprometen la integridad de las células de la piel.

Midnight Renewal de Omorovicza

Precio: 155€. purenichelab.com

High Potency Growth Factor Firming and Lifting Serum de Perricone MD es un suero que combina ingredientes novedosos como el factor de crecimiento, la membrana de cáscara de huevo y el retinol encapsulado. Trabaja para volver más jugoso el tejido mejorando la textura, fortaleciendo y, en definitiva, dejando un aspecto más joven. Además, este novedoso suero crea un efecto lifting al mejorar la barrera de hidratación de la piel.

High Potency Growth Factor Firming & Lifting Serum de Perricone MD

Precio: 139€. purenichelab.com

