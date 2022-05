La alopecia o pérdida del cabello es un problema que afecta a muchas personas y, dependiendo de su gravedad, puede ocasionar efectos negativos en su salud emocional Emprendedores de Hoy

viernes, 27 de mayo de 2022, 10:32 h (CET)

Para evitarlo, es importante contar con expertos en la reparación dérmica y el aumento del cabello que dispongan de productos o servicios eficaces y rentables.

Una mejor opción en estos casos es Wiotech España, una empresa que cuenta con tratamientos anticaída de pelo Wiotech, con una fórmula patentada en toda la UE y otros mercados que ayudan a frenar la caída del cabello y a aumentar el volumen capilar.

Consejos para frenar la caída del pelo Wiotech España es una empresa especialista en salud y estética que ofrece productos de dermocosmética y biocosmética basados en EGF, epidermis grow factor y ácido hialurónico. Entre los productos más famosos, se encuentran el Wiotech champú anticaída y el sérum capilar que son eficaces para evitar la caída del pelo y fortalecer el cuero cabelludo. Estos se pueden aplicar de forma sencilla y rápida en el cuero cabelludo sin que sea necesaria la guía de algún experto.

Por otra parte, esta empresa ofrece un tratamiento capilar intensivo de choque que tiene por objetivo incrementar el volumen capilar y frenar la caída del cabello. Dicho tratamiento es muy solicitado en España porque reactiva el crecimiento capilar y regenera el folículo.

Además, este es de gran beneficio para la reparación y renovación dérmica y la aceleración del proceso de latencia. Como resultado final, las personas que realizan dicho tratamiento de Wiotech España acaban por obtener un cabello más abundante y un cuero cabelludo sano y reparado.

La importancia de frenar la caída del pelo La pérdida del pelo puede influenciar en gran medida en el nivel emocional de las personas, en especial en las mujeres, las cuales suelen relacionar el cabello largo y abundante con la belleza física. Como una solución eficaz y económica, Wiotech ofrece un tratamiento capilar intensivo de choque en sus centros concertados (Luis & Tacci). Dicho tratamiento consiste en unas 5 sesiones en cabina, donde se aplican factores de crecimiento y un complejo multivitamínico, a través de aparatología mínimamente invasiva.

Además, tanto hombres como mujeres pueden sufrir incluso de depresión cuando el problema se agrava y las zonas afectadas comienzan a ser más notorias. También existe una gama de productos domésticos para el mantenimiento y la duración en el tiempo del tratamiento, que se pueden encontrar en la tienda online de Wiotech.

Por lo tanto, frenar la caída del pelo es fundamental para evitar problemas emocionales y esa sensación de poco atractivo que hace más complicadas las relaciones sociales y laborales. Aumentar la producción de cabello también es ideal para mantener una temperatura estable en el cuero cabelludo y reducir el impacto de los rayos solares o golpes en el mismo.

Como una solución eficaz y rentable, Wiotech España ofrece a sus clientes dos opciones: un tratamiento capilar intensivo en sus instalaciones y productos para atacar el problema en el hogar. La primera opción consiste en higienizar y vascularizar el cuero cabelludo y aplicar una fórmula de crecimiento con complejo multivitamínico a través de microagujas, dermapen o electroporación.

Los tratamientos anticaída de pelo Wiotech ayudan a las personas a proteger su cuero cabelludo, aumentar el volumen capilar y promover la reparación dérmica. Además, estos tratamientos tienen otros excelentes beneficios tanto a nivel estético como de salud.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Jornada empresarial sobre marca comercial y personal, de la mano de Peraltalaw Abogados Las exclusivas pulseras con lazada de Full & Briss Protector maletero perro con material PVC, de la mano de Distribuciones Cantelar Destrucción de documentos y protección de datos (RGPD) en Dataeraser Las claves de la hostelería en Madrid pospandemia, por Oh My Business