El oro vuelve a ser tendencia en las joyerías

viernes, 27 de mayo de 2022, 15:22 h (CET) Carlo’s Joyero se hace eco de la noticia lanzada por la revista GQ sobre las nuevas tendencias en joyería como el oro en su estado más puro Carlo’s Joyero, una relojería en Cáceres y tienda online de colgantes de plata en Cáceres, se hace eco de la información aportada por la revista GQ sobre el oro amarillo en estado puro como una de las tendencias más vistas en joyería y relojería.

Las relojerías y joyerías vuelven a apostar por el oro como el producto estrella. Este lo hace en su forma original, sin estar camuflado en el tono blanco, por su unión con la plata, el paladio o el platino o rosado, resultado de la unión del oro con el cobre.

Algunas de las firmas que no trabajan con oro macizo, han recurrido a recubrir de oro las piezas de acero, buscando así el efecto Rey Midas. Este metal es poco discreto y es un símbolo que representa el poder.

Estos son algunos de los modelos que han fabricado las grandes firmas y que distribuyen por las relojerías y joyerías.

Yatch Master 42, de Rolex

Una pieza de oro amarillo con una esfera negra y apto para sumergirse en el agua hasta los 100 metros de profundidad.

Speedmaster Moonwatch, de Omega

Este reloj presenta un tono más pálido al oro de 18 quilates y es más resistente a la pérdida de color y brillo con el tiempo. El aro es de cerámica negro y tiene carga manual.

Big Bang Integral Time Only, de Hublot

La firma ha recuperado el material con el que consiguió el reconocimiento en el mundo de la joyería. Esta vez, no lo ha combinado con caucho, sino que el brazalete ha sido integrado con el mismo material.

Royal Oak ‘Jumbo’ Extraplano, de Audemars Piguet

El primer Royal Oak cumple cincuenta años y, por ello, han lanzado un modelo muy parecido al original, aunque este era de acero. El nuevo está elaborado con oro amarillo.

Historiques 222, de Vacheron Constantin

Este modelo es una nueva edición del lanzado en 1977 con motivo del 222 cumpleaños de la firma. En la actualidad, sigue manteniendo el mismo tamaño, la esfera dorada y el brazalete integrado. Todo de oro amarillo. El fondo está esqueletado y la masa oscilante lleva grabado el logotipo original.

