La Semana de la Perfumería de Barcelona se clausura con éxito y sorprende con propuestas innovadoras

Desde el 21 al 26 de mayo se han desarrollado decenas de actividades y ponencias sobre perfumería, ciencia olfativa y cultura de la belleza. Este evento internacional acoge el IV Congreso de Perfumería, que este año se ha desarrollado en la feria Hispack y el V Concurso Internacional de Perfumería cuyo fallo se conoció ayer. Ha contado con el patrocinio de empresas del sector como Iberchem, Eurofragance, Lluch Essence, Rafesa, Quadpack, Cosmo International Fragrances y CPL Aromas Los profesionales de la industria y las fragancias han podido compartir conocimientos y disfrutar un año más en Barcelona gracias Barcelona Olfaction Week, un conjunto de eventos internacionales para promover la innovación en la industria de la perfumería, la ciencia del olfato y la cultura de la belleza en general. Siempre impulsado el Beauty Cluster, cuenta con la colaboración de entidades como la Beauty Business School , Ainea Perfums o el Ayuntamiento de Teià además de patrocinadores como Iberchem, Eurofragance, Lluch Essence, Rafesa, Quadpack y Cosmo International Fragrances.

El evento de carácter anual coge ya protagonismo en el sector y es esperado con ganas ya que “sitúa a Barcelona como lugar de referencia mundial del perfume”, afirma Eva Lluch, presidenta del Beauty Cluster y CEO en Lluch Essence, uno de los patrocinadores del ciclo. ‘La semana de la Perfumería en Barcelona es una gran oportunidad anual para impulsar la industria del perfume y proyectarla internacionalmente”., sentencia la presidenta.

La Semana de la Perfumería, como cada año, incluye diferentes actividades entre las que destacan la IV edición del Congreso de Perfumería, que tuvo lugar ya de forma presencial en el marco de la feria Hispack el pasado 25 mayo. Se trata de un encuentro científico y técnico que combina la ciencia olfativa, la innovación en la industria de las fragancias y la investigación en perfumería. Se habló de tendencias, evolución del mercado y digitalización en el sector con diferentes propuestas y lanzamientos de gran valor e interés para el público.

La Semana de la perfumería también incluye la V edición del Concurso Internacional de Perfumería – Mouillette d’Argent-, que tuvo lugar el jueves 26 un año más en un emplazamiento idílico como es Ca l’Antiga en Teià (Maresme), un acto enmarcado el V Maridatge dels Sentits que también forma parte del programa anual de actividades divulgativas y culturales todas alrededor del universo del perfume y la industria de las fragancias.

La gran ausencia de Rosendo Mateu

El Concurso Internacional de Perfumería ya se conoce en la industria como un certamen de referencia internacional dentro del mundo de la perfumería para todo aquel profesional que quiera dar a conocer su capacidad creativa. Una vez más se superaron todas las expectativas y en esta edición 2022 se inscribieron un total de 85 participantes de 25 países y de los 5 continentes de entre los cuales se seleccionaron 12 finalistas para quedar en 3 premios a título individual.

El premio del jurado Categoría General fue para Alexandre Vire con su perfume "A Touch of Rose", el premio del Jurado categoría independiente recayó en Francesco Vidilli con su perfume "At 7:00 am" y el premio del público fue para María Gil Villaescusa con su perfume "Nuit Envoûtante.

El Jurado, conformado por un grupo de expertos en el mundo del perfume, el diseño, la gastronomía, el arte premió con el «Mouillette d’Argent» al mejor perfume en estas categorías, general, del público y freelance. Este año el elenco de profesionales contemplaba a maestros perfumistas como Ramón Monegal, el Sumiller César Cánovas o la interiorista Susana Cots. Rosendo Mateu, miembro del jurado y recientemente fallecido, fue la gran ausencia y parte de su discurso, que había dejado preparado, tuvo voz gracias a la lectura de Irene Gisbert.

Este año la protagonista de la producción olfativa a elaborar por los participantes giraba en torno a la rosa y “hemos contado con grandes creaciones que incluían la esencia o la nota olfativa seleccionada para esta edición y como siempre ha sido una difícil elección”, comentaba Irene Gibert, CEO de Ainea Perfums, organizadores del evento. Los 12 finalistas se pudieron votar durante unas semanas en diversas perfumerías habilitadas para ello repartidas por perfumerías de Barcelona, Madrid, Valencia, Bilbao y Andorra.

También este año los estudiantes de las escuelas de diseño y arte de Cataluña participaron en la creación del cartel del Concurso y en el packaging de los perfumes ganadores de ediciones anteriores.

España es el segundo exportador mundial de perfumería y más del 60% de lo que se fabrica se realiza en Cataluña. En Cataluña hay cerca de 600 empresas del sector de la cosmética y perfumería que facturan cerca de 10.000 millones de € y dan trabajo a 30.000 personas (fuente: Actualización Estratégica del sector belleza en Catalunya – Generalitat de Catalunya, Departament d’Empresa i Coneixement i Beauty Cluster). Los ingresos en el segmento de Fragancias ascienden a 1.380 millones de euros en 2022 y se espera que el mercado crezca un 0,29% anual (CAGR 2022-2026).

Acerca de Beauty Cluster

Beauty Cluster es una asociación privada que promueve la colaboración con el propósito de potenciar el desarrollo sostenible y la competitividad de la cadena de valor del sector de la cosmética, perfumería y cuidado personal.

Integrado por más de 20 empresas, es el clúster líder del sector belleza en España y el segundo mayor de Europa. Impulsa la innovación, la internacionalización, la formación y la transformación digital.

Es el único clúster mundial de belleza acreditado Gold Label. Fundador de la primera entidad formativa de negocios especializada en belleza, la Beauty Business School. Creador del primer Marketplace B2B de la industria de la cosmética y perfumería (Beauty Connecting Business).