Herbalife Nutrition minimiza el impacto medioambiental de sus productos

viernes, 27 de mayo de 2022, 14:04 h (CET) Herbalife Nutrition, multinacional especializada en nutrición y vida saludable, incluye en su línea de producción de envases de Fórmula 1 plásticos reciclados para contribuir a la economía circular, reducir emisiones de CO2 y la huella energética El plástico forma parte del día a día, y a pesar de la connotación negativa que está adquiriendo, el reto actual reside en el reciclaje y en la reutilización de ese plástico. Si los datos actuales sobre el uso de este material se mantienen, se prevé, según la Organización de Naciones Unidas (ONU), que para el 2050 los océanos tendrán más plástico que peces. Por ello es tan importante la concienciación.

Conscientes de esta problemática mundial, en Herbalife Nutrition, han alineado todas sus iniciativas y procesos productivos con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) establecidos por la ONU. En el área de packaging, sus líneas de actuación están centradas en desarrollar nuevas soluciones de envasado de productos que sean funcionales, seguras y respetuosas con el medio ambiente, con el fin de evitar el uso de plásticos de un solo uso y centrándose en la producción de envases a partir de plásticos reciclados que permitan avanzar en materia de economía circular.

Para Herbalife Nutrition, este camino hacia la sostenibilidad pasa por incluir en sus envases de Fórmula 1 un 25% de plástico de resina postconsumo. La resina reciclada postconsumo (PCR) es un material fabricado a partir de botellas de plástico recicladas, que proporciona un material de origen más sostenible que el material plástico virgen para el envasado de productos alimentarios. Este nuevo envase, mucho más sostenible, sigue ofreciendo un alto nivel de protección y resistencia, como se ha verificado tras la realización de todas las pruebas pertinentes, por lo que no se ve comprometida la calidad de sus productos ni de sus envases. La incorporación de esta resina permite a la empresa acelerar en sus esfuerzos por lograr un menor impacto medioambiental.

Otras de las medidas que contribuyen a la economía circular ya implementadas por Herbalife Nutrition son:

Una política de reducción del uso del papel , tanto en los centros de venta como a lo largo de toda la cadena de distribución, y su eliminación en los paquetes de bienvenida de los nuevos distribuidores en favor de formatos digitales.

, tanto en los centros de venta como a lo largo de toda la cadena de distribución, y su eliminación en los paquetes de bienvenida de los nuevos distribuidores en favor de formatos digitales. El uso de cajas de transporte de mayor capacidad , rediseñando y aumentando las dimensiones de las cajas de cartón destinadas al transporte de los envases primarios de los productos.

, rediseñando y aumentando las dimensiones de las cajas de cartón destinadas al transporte de los envases primarios de los productos. El empleo de botellas ECO , que son entre 75% y 100% biodegradables.

, que son entre 75% y 100% biodegradables. La incorporación del símbolo de reciclado de forma sistemática en todos los productos de Herbalife Nutrition para facilitar a los consumidores la identificación y la correcta eliminación de los envases una vez convertidos en residuos. Con todas estas medidas, Herbalife Nutrition reduce sus emisiones de CO2 y su huella energética, aunque son conscientes de que aún queda mucho camino por recorrer. Por ello ya se están planteando ampliar los envases de PCR a otros productos de alto impacto —como la bebida instantánea a base de extracto de té y el concentrado herbal aloe— y aumentar el porcentaje de PCR utilizado ya en los envases. Como señala Altay Oovunc, Director de Innovación de Productos de Herbalife Nutrition, "esto es solo el comienzo de nuestros esfuerzos de sostenibilidad y estamos comprometidos con el viaje que tenemos por delante".

