Instalación de toldos: razones por las que los toldos nunca pasan de moda

viernes, 27 de mayo de 2022, 14:04 h (CET) En los últimos años se ha disparado la demanda de sistemas de sombreado exterior (en particular de toldos para casas), una tendencia que no muestra signos de desaceleración INSTALACIÓN DE TOLDOS, empresa dedicada al sector de venta, reparación e instalación de toldos, indica que a medida que las temperaturas sigan subiendo, la vida al aire libre seguirá en pleno apogeo y se espera que la popularidad de los productos de sombreado para exteriores crezca con ella.

¿Qué es un toldo?

En pocas palabras, un toldo doméstico es un toldo de tela retráctil que se fija al lado de una propiedad y se extiende y se retrae usando brazos plegables tensados por resorte que mantienen la tela tensa en cada posición.

Normalmente, el funcionamiento motorizado a través de un mando a distancia o una aplicación en el teléfono móvil permite el máximo control y comodidad, mientras que el funcionamiento manual mediante una caja de cambios y una manivela desmontable ofrece una solución más rentable para aquellos que solo utilizan el toldo de forma ocasional.

Ventajas de los toldos domésticos

Los beneficios de colocar toldos son tan populares no sólo porque ofrecen una mayor privacidad (sobre todo en zonas edificadas) y añaden un nuevo y llamativo dinamismo a cualquier fachada, sino que cumplen dos funciones principales esenciales para un entorno vital saludable.

En primer lugar, proporcionan una sombra instantánea de la luz solar, tanto del calor como del resplandor (luz brillante), una excelente protección contra los rayos UV (normalmente un 95% mínimo de bloqueo de los rayos UV) y un refugio contra los chubascos inesperados.

Este tipo de sombreado permite utilizar todo tipo de espacios exteriores durante todas las estaciones del año, y más aún si están equipados con accesorios adicionales como iluminación LED y calefacción por infrarrojos.

En segundo lugar, los toldos domésticos proporcionan un efecto de refrigeración muy necesario para la habitación interior adyacente a donde están colocados, tanto durante los meses de verano como de invierno.

Como resultado, garantizan un espacio interior confortable, eliminando cualquier luz brillante para evitar el deslumbramiento, a la vez que filtran los dañinos rayos UV para evitar que las instalaciones y el mobiliario se desvanezcan.

Tanto si se es propietario de una vivienda como si se es dueño de un restaurante, de un bar, o de una tienda el invertir en un toldo será siempre una decisión correcta.

Sin embargo, si todavía existen dudas y no se está seguro de hacer esta inversión, a continuación, se muestran otras razones por las que los toldos nunca pasan de moda.

1. Los toldos protegen de las inclemencias del tiempo

Una de las razones más obvias por las que los toldos nunca pasan de moda es porque proporcionan sombra en los calurosos días de verano, protegiendo de los dañinos rayos del sol, también protegen los muebles y evitar su decoloración.

2. Los toldos requieren poco mantenimiento

Debido a la fabricación y estética, muchas personas deciden no invertir en un toldo porque creen que necesitarán demasiado mantenimiento. Pero esto no podría estar más lejos de la realidad, de hecho, los toldos suelen requerir muy poco mantenimiento, es suficiente con una limpieza puntual y un lavado ocasional.

Además, si el toldo es retráctil, basta con replegarlo cuando no haga buen tiempo, esto lo mantendrá limpio.

3. Los toldos ahorran energía

El uso de toldos en las ventanas hará que una vivienda sea más eficiente desde el punto de vista energético, ya que ahorrará en los costes de mantenerla fresca en verano.

Al instalar un toldo en las ventanas, se evita que parte de la luz solar entre por las ventanas y caliente la casa, lo que puede ahorrar dinero en la factura de electricidad evitando el uso del aire acondicionado.

Por lo tanto, un toldo no sólo protege de las inclemencias del tiempo a la vez que añade valor a una vivienda, sino que también es una gran inversión que hará ahorrar dinero a largo plazo.

4. Los toldos ayudan a las familias a disfrutar de los espacios exteriores

Cuando un particular está pensando en invertir en un gran toldo para el jardín o una terraza, podrá disfrutar de él a cualquier hora del día sin preocuparse de los calurosos y dañinos rayos del sol.

Un toldo le permite disfrutar del tiempo en el exterior mientras ayuda a evitar la cegadora luz del sol proporcionando la suficiente sombra.

Actualmente, en el mercado existen muchos tipos de materiales para las lonas, así como colores y tamaños disponibles.

Seguramente será fácil encontrar el toldo que mejor se adapte a las necesidades de cada familia, así como a las condiciones meteorológicas de la zona.

5. Los toldos mejoran la fachada de las viviendas, restaurantes y bares

Si se es propietario de un restaurante o un bar, puede que esté considerando invertir en un toldo tradicional.

La razón por la que son tan populares es que un toldo tradicional puede convertir cualquier espacio exterior en un espacio confortable para los clientes e invitados.

Esto permitirá aumentar el número de asientos del restaurante, bar o centro turístico, porque ¿a quién no le gusta sentarse en las terrazas en los meses más cálidos?

Si el diseño o el color del toldo ha pasado de moda, es importante considerar que siempre se pueda cambiar o sustituir más adelante.

Es importante elegir un toldo con un marco robusto y de calidad, ya que esto garantizará una vida muy larga.

