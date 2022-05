¿Cómo elegir un asesor hipotecario? Por HPM Financial Services Comunicae

viernes, 27 de mayo de 2022, 14:04 h (CET) Hay muchas razones por las que los solicitantes de hipotecas pueden beneficiarse de recurrir a un asesor hipotecario, para ahorrar dinero o para ayudar a encontrar la oferta hipotecaria adecuada a las circunstancias particulares En este artículo se exponen los servicios que ofrecen los asesores hipotecarios, así como las numerosas ventajas de elegir trabajar con un asesor especializado.

¿Qué es un asesor hipotecario?

Un asesor hipotecario es un intermediario que ayuda a poner en contacto a los solicitantes de una hipoteca con una entidad de crédito adecuado y a tratar con ellos de acuerdo con cada situación.

El asesor suele cobrar unos honorarios al solicitante, a la entidad de crédito o a ambos para pagar su función en el proceso de negociación de la hipoteca.

A cambio de estos honorarios, el asesor proporcionará al solicitante de la hipoteca un asesoramiento experto, que puede ser especialmente útil si el solicitante tiene circunstancias particulares que requieren un asesoramiento especializado que una entidad de crédito no podría proporcionar.

Por lo general, un asesor hipotecario puede acceder a una gama más amplia de operaciones hipotecarias diferentes que las que una entidad de crédito podría encontrar sin la ayuda de este profesional.

El asesor hipotecario también tendrá un profundo conocimiento del mercado hipotecario, lo que significa que podrá identificar rápidamente las ofertas adecuadas, ahorrando al solicitante mucho tiempo en la búsqueda de ofertas y en las conversaciones con diferentes bancos y entidades de crédito.

¿Por qué utilizar un asesor hipotecario?

Una de las principales razones para recurrir a un asesor hipotecario es utilizar sus conocimientos especializados para encontrar la oferta hipotecaria más adecuada.

La diferencia entre contratar una hipoteca u otra puede ser enorme en términos de costes totales. Un asesor hipotecario podrá encontrar una oferta que ofrezca la mejor solución financiera para el cliente, utilizando sus conocimientos del mercado.

Los solicitantes de hipotecas que tienen circunstancias especiales, por ejemplo, un crédito adverso, a menudo optan por recurrir a los asesores hipotecas para poder encontrar una entidad de crédito que se adapte a la situación.

En lugar de acudir a las entidades de crédito habituales y ver rechazada la solicitud, el asesor especializado sabrá exactamente qué entidad de crédito podrá conceder la hipoteca. Como los asesores trabajan regularmente con diversas entidades de crédito, conocen las preferencias y los criterios de cada una, lo que ayuda a encontrar la más adecuada para la situación del cliente.

La negociación a través de los servicios de un asesor hipotecario también acelera el proceso. La compra de una propiedad y todo el trabajo que conlleva la obtención de una hipoteca, el trabajo con los abogados, etc., puede llevar mucho tiempo y si la hipoteca tarda demasiado en tramitarse, se corre el riesgo de perder la compra de la propiedad.

Los asesores a menudo disponen de programas informáticos que les permiten encontrar rápidamente ofertas que se ajusten a los criterios del solicitante, lo que resulta mucho más rápido que hacer otro tipo de búsqueda de ofertas.

El asesor hipotecario se encarga de encontrar la hipoteca adecuada, eliminando tareas como la documentación y las conversaciones con diferentes bancos y entidades de crédito, que pueden llevar mucho tiempo.

Una solicitud de hipoteca rechazada puede afectar al informe crediticio del solicitante, por lo que utilizar un asesor para encontrar la entidad de crédito adecuado evitará esta posibilidad.

El asesor hipotecario tiene en cuenta todos los detalles de la búsqueda, como el informe crediticio, el importe del préstamo, la relación préstamo-valor, los ingresos, empleo y cualquier otra información importante del solicitante.

Hay que tener en cuenta que el aspecto financiero de determinar si un acuerdo hipotecario es mejor que otro no es tan sencillo, por lo que trabajar con un asesor para utilizar su experiencia puede ayudar a garantizar que cualquier acuerdo sea financieramente ventajoso respecto a otros.

¿Por qué es conveniente asesorarse con un asesor hipotecario?

El asesoramiento que ofrecen estos expertos financieros en todos los tipos de hipotecas, por ejemplo, en hipoteca autopromotor, es realmente valioso para elegir cual será la mejor hipoteca para el solicitante.

La mayoría de los asesores hipotecarios llevan mucho tiempo en el sector y cuentan con un equipo experimentado que saben todo lo necesario sobre el mercado hipotecario.

Cada prestatario hipotecario tiene una serie de circunstancias únicas que se adaptan a un determinado tipo de entidad de crédito y el papel del asesor es hacer coincidir estas circunstancias. Además, los asesores pueden explicar con detalles que entidad de crédito específica es la mejor opción, en función de las finanzas y las circunstancias de cada solicitante.

Riesgos vinculados a la ausencia de asesoramiento

Las hipotecas son complejas y son muchos los factores que influyen en el tipo de transacción que es mejor para el solicitante.

Hay que tener en cuenta que, sin el consejo de un asesor hipotecario competente, el solicitante se arriesga a pagar por una hipoteca más de lo necesario.

Las personas que no son expertas en hipotecas no pueden analizar las opciones con el mismo detalle que un asesor profesional, por lo que se podría terminar pagando un tipo de tasa más alta o verse atado a una transacción con elevadas comisiones por pago anticipado u otros inconvenientes que podrían haberse evitado.

Una hipoteca suele ser la mayor compra financiera que una persona hará en la vida. Por ello, puede tener sentido buscar asesoramiento profesional para asegurarse que la decisión sobre la hipoteca está bien fundamentada y que se han considerado cuidadosamente todas las opciones.

