Jornada empresarial sobre marca comercial y personal, de la mano de Peraltalaw Abogados

Peraltalaw, despacho de abogados reconocido por su amplia experiencia en el sector, seriedad y profesionalidad, llevará a cabo próximamente una jornada con el objetivo de potenciar el éxito empresarial, con énfasis en la marca comercial y personal.

La jornada está programada para realizarse el próximo 27 de junio, y contará con la participación de consultores especialistas, quienes hablarán desde su experiencia y trayectoria acerca de cómo incrementar y proteger el éxito empresarial. Quienes quieran aprovechar esta jornada y conocer lo que dicen los expertos sobre la superación corporativa, podrán hacerlo fácilmente registrándose a través de la web. Pero antes, es necesario considerar algunos detalles.

La marca como elemento importante para el éxito de un negocio Para la mayoría de los empresarios, la marca es efectivamente el intangible más valioso de una compañía. Es de hecho, la principal carta de presentación ante el mundo y ante sus clientes, el sello de sus productos y una huella capaz de quedar en la mente de sus consumidores. En otras palabras, la marca es importante porque sintetiza eficazmente en un elemento tangible, sentimientos, valores y experiencias que son intangibles.

Conociendo esto, es evidente que una empresa no puede llegar al éxito si primeramente no trabaja en su marca. Es por eso que la firma de abogados Peraltalaw ha preparado La Marca del CEO, Jornada Empresarial de Marca Comercial y Marca Personal: Activos a cuidar y potenciar. En ella, no solo se tratará la importancia de la marca en el desarrollo, crecimiento y éxito de una empresa, sino que además se enseñarán algunos conceptos importantes para proteger este activo intangible fundamental.

Presencia de expertos profesionales La jornada empresarial no solo está patrocinada por los profesionales de Peraltalaw Abogados, sino que además estará presidida por verdaderos expertos en la materia con una larga trayectoria en el sector. Entre ellos se encontrará el reconocido y experto consultor en Marca Personal, Don Francesc Domínguez. Él será el encargado de llevar a cabo una interesante charla acerca de la marca del CEO, basándose principalmente en su larga y dilatada experiencia, que ha logrado a lo largo de varios años dedicarse específicamente a este tema. La jornada promete ser una oportunidad ideal para aquellas personas y empresarios que buscan potenciar el éxito de su empresa y hacer que su marca se consolide adecuadamente en el mercado actual.

El día pautado para la realización de la jornada es el próximo 27 de junio, en el Hotel Ilunion en Málaga, ubicado en el Paseo Marítimo Antonio Machado 10. Para participar en ella y conocer mayores detalles de la misma, solo hay que entrar al sitio web oficial de Peraltalaw. Allí se encuentra un formulario disponible para ello, así como otros canales de contacto directo con la empresa.