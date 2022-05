Noelia Reina nombrada nueva directora de logística de Schneider Electric para España y Portugal Comunicae

viernes, 27 de mayo de 2022, 13:42 h (CET) Schneider Electric, líder en la transformación digital de la gestión de la energía y la automatización, ha anunciado el nombramiento de Noelia Reina como nueva directora de logística de la compañía en Iberia Tras más de 2 años como Responsable de Calidad y Satisfacción del Cliente y con experiencia en puestos de responsabilidad logística en Schneider Electric, Noelia asume la nueva posición con el objetivo de consolidar la cadena de suministro de la compañía, una de las más conectadas y sostenibles del mundo.

Noelia ha desarrollado toda su carrera profesional en Schneider Electric, compañía en la que empezó entrando de prácticas y en la que ha ocupado los cargos de Responsable de Gestión de Pedidos y Responsable de Operaciones de Almacén, encargándose de las actividades operacionales del centro logístico de Sant Boi de Schneider Electric, uno de los más importantes de Iberia. Desde 2020 hasta la actualidad, ha ejercido el cargo de Responsable de Calidad y Satisfacción del Cliente.

“Schneider Electric ha creado una Supply Chain 4.0., es decir, una cadena logística inteligente, flexible y totalmente adaptable a las necesidades de nuestros clientes. Ahora, nuestra misión es consolidar su conectividad y resiliencia, basándonos en la digitalización, en coherencia con el propósito y la visión de Schneider Electric de la transformación digital. Para ello, seguiremos trabajando en la descarbonización de nuestra cadena de suministro, hacia el objetivo cero neto, y en maximizar su sostenibilidad”, asegura Noelia.

Una cadena de suministro sostenible e innovadora

La sostenibilidad es el centro de la estrategia actual de cadena de suministro de Schneider Electric. El objetivo de la compañía es conseguir contar con una cadena de valor neutra en carbono de principio a fin para 2040 y con una cadena de suministro totalmente cero emisiones netas de CO2 para 2050. En esta línea, ha lanzado el Zero Carbon Project, que tiene como objetivo reducir la huella de carbono de su cadena de suministro. Con esta iniciativa, la empresa trabajará con sus 1.000 principales proveedores, que representan el 70% de las emisiones de carbono, para reducir a la mitad las emisiones de CO2 de sus operaciones para 2025. La iniciativa forma parte de los objetivos de sostenibilidad de Schneider Electric para 2021-2025, y es un paso en firme para limitar el aumento de la temperatura global a 1,5° C o menos para 2050, según el Acuerdo de París.

La Cadena de Suministro Global de Schneider Electric ha sido reconocida en múltiples ocasiones. Entre los reconocimientos más recientes, cabe mencionar la cuarta posición en el Top 25 Supply Chain Award de Gartners, así como el haber sidonombrada “Mejor organización con cadena de suministro sostenible global” en la Global Sustainable Supply Chain Summit 2021. Este premio avala los esfuerzos de Schneider Electric para reducir las emisiones de carbono de sus cadenas de suministro en más de 100.000 toneladas durante los anteriores tres años.

