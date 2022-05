¿Por qué elegir una finca para celebrar la boda?, por LEGADO DE LOS JERONIMOS Comunicae

viernes, 27 de mayo de 2022, 13:52 h (CET) ¿Cómo se traduce la elección de un lugar de celebración de una boda en el campo en una experiencia increíble para los novios y los invitados y en una alternativa aún mejor que un lugar de celebración en una gran ciudad? España está experimentando un resurgimiento impresionante de las bodas en el campo, con fincas para bodas, granjas catalogadas como patrimonio, mansiones boutique y lugares basados en bodegas que dan nueva vida al paisaje de las bodas.

Las parejas tienen ahora una gran variedad de opciones excepcionales para elegir una finca para celebrar la boda, y antes de seguir adelante:

El campo no equivale a "anticuado", ni habrá que renunciar a todos los toques modernos, experiencias excepcionales y detalles de servicio que proporcionaría un lugar de la ciudad.

Tanto si se trata de productos de origen local para una verdadera comida de la granja a la mesa, de paisajes inimitables, de un carácter histórico único o de oportunidades fotográficas únicas, los lugares de celebración de bodas en el campo ofrecen experiencias increíbles a quienes están dispuestos a aventurarse y explorar fuera de los límites de la ciudad.

Principales beneficios de tener una boda en el campo

Ubicación

No hay duda de que la ubicación es una de las principales ventajas de elegir una finca para bodas en el campo. La mayoría de los lugares ofrecen un amplio entorno, y las bodas en el campo ofrecen el lujo de sentirse aislados y privados.

Las parejas disfrutan de una experiencia exclusiva, en la que no sienten que tienen que "compartir" el lugar de celebración.

Los lugares de celebración de bodas en el campo, a diferencia de sus homólogos en la ciudad, suelen limitar las bodas a una por día, que ofrecen a las parejas la oportunidad de "hacer del lugar un hogar durante la celebración" y de personalizar la experiencia según los deseos.

Ofreciendo sólo lo que se puede permitir con el espacio, las fincas para bodas en el campo fusionan brillantemente los espacios de entretenimiento al aire libre y en el interior, permitiendo a las parejas disfrutar sin problemas de los beneficios de ambos.

A menudo situados en grandes fincas, en valles vinícolas o en granjas, estos lugares aprovechan su entorno para celebrar ceremonias al aire libre, elegantes fiestas en el jardín y recepciones bajo las estrellas.

Con la libertad de elegir la finca para la boda que mejor se adapte a las necesidades de la pareja y sin la restricción del espacio limitado.

La comida de la granja a la mesa para una experiencia gastronómica definitiva

Los lugares donde se celebran las bodas en el campo cuentan con una gran cantidad de productos locales, destacan por ofrecer una auténtica experiencia del campo al plato.

Los menús no se limitan a la región local, sino que se inspiran en ella, por lo que suelen ser una hermosa combinación de cocina moderna nacional e internacional.

Ahora que los consumidores son más conscientes que nunca de cómo y dónde se obtienen los alimentos, los lugares donde se celebran las bodas en el campo están priorizando y promoviendo su capacidad para conectar con los agricultores y artesanos alimentarios locales y apoyarlos.

Múltiples ubicaciones para la ceremonia y la recepción

¿Por qué limitarse a una sola opción cuando se pueden elegir numerosos lugares para la ceremonia y el banquete?

Los lugares de celebración de bodas en el campo se especializan en ofrecer a las parejas múltiples y variadas opciones. Las ceremonias en el jardín, bajo los imponentes árboles, con vistas a las colinas, bajo pérgolas cargadas de glicinas o entre campos cuidados, son sólo algunas de las opciones.

Las parejas buscan cada vez más que el paisaje o el diseño del jardín sean la característica de la ceremonia, y que el estilo sea el acompañante, y los lugares para bodas en el campo permiten hacerlo.

El impresionante paisaje y la belleza natural de los lugares donde se celebran las bodas en el campo hacen que los elaborados diseños, los arreglos florales o los cenadores no sean tan importantes.

Los múltiples espacios para la ceremonia también se traducen en la posibilidad de ofrecer alternativas para el tiempo húmedo, por lo que, independientemente de las condiciones meteorológicas del día de la boda, el lugar de celebración podrá albergar una ceremonia impresionante.

Oportunidades fotográficas impresionantes

Pasear por una finca persiguiendo la luz de la hora dorada con impresionantes telones de fondo. Una boda en el campo ofrece un sinfín de oportunidades para confeccionar un álbum del día de la boda excepcional y variado.

Con la posibilidad de celebrar la ceremonia y el banquete en el mismo lugar, las parejas pueden resolver el dilema más complicado de cualquier día de boda: ¿cómo encontrar el tiempo para hacer todas las fotos y seguir pasando tiempo de calidad con los invitados?

Las fincas para bodas en el campo, tienden un puente entre ambos mundos al disponer de hermosas localizaciones fotográficas a las que se puede acceder a pie.

Las magníficas vistas y los entornos repartidos por toda la propiedad permiten a las parejas capturar la magia mientras recorren los terrenos y dejan a los invitados disfrutar de los canapés en el jardín.

Sin tener que salir del recinto, las parejas pueden dedicar el tiempo que habrían pasado viajando entre la ceremonia, los lugares de las fotos y la recepción a disfrutar y participar en el día que han pasado meses, o en algunos casos años, planeando.

Todo el mundo es bienvenido

Si se planea una boda con niños o con mascotas, los lugares de celebración de bodas en una finca son un buen lugar. Con un amplio espacio y grandes zonas al aire libre, estos lugares ofrecen grandes opciones de entretenimiento para los niños.

Muchos de ellos también ofrecen juegos y actividades, y están abiertos a proveedores externos que ofrecen supervisión o entretenimiento para niños durante la boda.

Si la inclusión de la mascota es una prioridad, los lugares de bodas en el campo están equipados para tenerlos en el lugar durante todo el día.

Apoyar la economía local y el turismo

Más que nunca, el apoyo a las pequeñas empresas familiares y a los artesanos se está convirtiendo en una prioridad para las parejas que quieren que el día de la boda tenga un impacto positivo en la economía local y el turismo.

Los lugares de celebración de bodas en el campo suelen ser de propiedad y gestión local, y a veces generacional, se centran intencionadamente en invertir y asociarse con proveedores y artesanos de la comunidad local para ofrecer una experiencia de boda excepcional a las parejas.

Significado y conexión históricos

El carácter histórico auténtico, los vínculos y las conexiones con una región local pueden ser una ventaja única de asistir a una boda en el campo.

Los lugares históricamente restaurados o catalogados como patrimonio son un factor sorpresa para las parejas y los invitados que desean que la historia del lugar de celebración se añada al carácter único de las celebraciones.

El aparcamiento es genial

Puede que inicialmente no parezca una consideración importante a la hora de elegir un lugar de celebración, pero no tener que navegar por el aparcamiento del centro de la ciudad o el caro aparcamiento con parquímetro antes de asistir a una boda puede ser una gran victoria para la experiencia de los invitados.

Al estar en el campo, el tráfico será infinitamente menos problemático, los lugares de la boda en el campo también ofrecen un amplio aparcamiento (gratuito) y a menudo la oportunidad de dejar los vehículos durante la noche en el lugar y recogerlos al día siguiente.

Hospitalidad en el campo

Este es uno de los mayores encantos de una boda en el campo, la experiencia del cliente y la hospitalidad que le sigue.

Al marcar un ritmo diferente al de la vida en la ciudad, los lugares de celebración de bodas en el campo se centran en ofrecer una experiencia integral que permita a las parejas la oportunidad de escapar del ajetreo y tener la "libertad y el espacio para respirar".

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas El Hospital Mutua Montañesa celebra su 50º aniversario asentado como referencia en salud laboral Farmaciasdirect.com cierra el mes de abril con un crecimiento del +17% AleaSoft: Se tardará en recuperar precios de la luz como los de 2019 Ib-red sitúa a Ciutadella en la vanguardia de las telecomunicaciones ¿Cómo elegir un asesor hipotecario? Por HPM Financial Services