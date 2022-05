El teletrabajo llegó para quedarse, Alapizarra indica los objetos clave para crear una oficina en casa Comunicae

viernes, 27 de mayo de 2022, 13:58 h (CET) La fórmula del teletrabajo se queda. Son muchas las empresas que han decidido mantener este sistema de trabajo, si no al 100%, al menos en su versión más flexible, lo que supone repartir las 5 jornadas de la semana entre la oficina y la nueva oficina en casa. Un gran cambio que reta al trabajador a crear un nuevo entrono que unifique comodidad y funcionalidad dentro del hogar Es por esto que conseguir un buen entorno de trabajo en el domicilio se hace muy necesario. No solo es importante tener una buena mesa, una silla adecuada o la iluminación perfecta Conseguir llevar un orden que favorezca la producción también serán de gran ayuda. Para cumplir con este propósito, el uso de un elemento esencial como las pizarras será algo indispensable. Si en cualquier oficina o centro de trabajo estos objetos son necesarios por numerosos motivos, es obvio que en casa también resultarán de gran utilidad.

Ya sea para organizar anotaciones, recordatorios, números de teléfono, avisos o cualquier otra nota o mensaje que pueda surgir a lo largo de la jornada, las pizarras de tiza o de rotulador se convierten en una necesidad básica y un utensilio muy práctico, fácil y de gran ayuda. Y es que las opciones en las que se presenta este producto son variadas y adaptables, sea cuales sean las particularidades de lugar de trabajo dentro de casa.

La pizarra de pared, ya sea de tiza o de rotulador, es la opción más clásica y acertada para tener las anotaciones siempre a la vista. Pero como no siempre se dispone de un espacio libre y adecuado en la pared, las pizarras móviles se convierten entonces en la elección ideal. Existen con ruedas o con patas regulables, y todas ellas se logran amoldar a cualquier espacio, por reducido que sea.

En casos en los que el espacio de la habitación destinada a ser la oficina en casa no permita el uso de una pizarra de pared o móvil, una tercera opción acertada será el uso de las pizarras de sobremesa; estas apenas ocupan una pequeña superficie de la mesa de trabajo y seguirá siendo de gran utilidad para desarrollar la actividad diaria.

Por último, hay otra alternativa a la pizarra, pero igualmente útil para tener siempre a mano recordatorios, avisos o cualquier tipo de mensaje que sea necesario en el área de trabajo. Es el caso de los paneles de corcho, en este caso la información se colocará en ellos usando chinchetas. Los encontrarás tanto en cocho natural como con acabados de colores, los hay con marco y sin él, y siempre con un diseño pensado para adaptarse a la perfección al espacio de trabajo, sean cuales sean sus características.

Con la llegada del teletrabajo, la pizarra se ha convertido en un gran aliado para el desempeño del trabajo diario, un objeto necesario y capaz de acomodarse a cualquier espacio de oficina en casa. Y es que hoy son muchas las opciones que se pueden encontrar en el mercado, Alapizarra.com dispone de todo tipo de modalidades de pizarras, incluidas las pizarras a medida y totalmente personalizadas. De hecho, poco a poco se ha ido perfeccionando su forma, llegando a incluso ser catalogadas como auténticos objetos de diseño dignos de la mejor decoración de interiores, aportando un toque cool y definitivo al nuevo concepto de oficina.

Crear una oficina en casa donde se potencie la creatividad, el orden y la productividad será una tarea mucho más sencilla visitando alapizarra.com, el sitio perfecto para descubrir las mejores pizarras si lo que se pretende es que el teletrabajo se desarrolle cómodamente y llegue a ser incluso mejor que el trabajo en su formato convencional.

